1300 AaB-fans kickstartede forårssæsonen: - Vi skal bare blive nummer 10

AALBORG:Hvis tirsdagens fælles udgave af ”Som ramt af lynet” er en valid forsmag på fredagens udgave til forårspremieren mod AGF, så bliver der kanon stemning på Aalborg Portland Park.

At se størstedelen af de 1300 fremmødte AaB-sæsonkortholder og sponsorer stemme i, da sangen markerede indledningen på AaB’s kickoff-arrangement, var et stærkt signal til AaB-truppen, der også var til stede.

AKKC dannede en flot ramme om et storstilet arrangement, og selvom koncertsalen har lagt gulv til mange fællessange, så er det sandsynligvis aldrig set eller hørt før, at en sang er blevet sunget med så stor indlevelse.

Akademichef Jacob Larsen og direktør Thomas Bælum var på scenen. Førstnævnte slog fast, at han bliver i AaB trods rygter om et skifte til Viborg. Foto: Lars Pauli

På scenen blev der leveret flere spændende indslag, men det største bifald indtraf, da talentchef Jacob Larsen, der har været rygtet til Viborg, slog fast, at han bliver i AaB. Således opmuntret kan AaB’s fans forberede sig på forårspremieren mod AGF.

Situationens alvor er gået op for nordjyderne, og det summede i de tilstødende lokaler i timerne op til scenearrangementet. Der var en skøn blanding af AaB-trøjer fra de seneste 25 år. Blandt dem, der havde iført sig klubfarverne var fire mænd, der har fast plads til AaB’s hjemmekampe.

Peter Nordahn fra Støvring havde taget turen til Aalborg for at høre lidt mere til AaB’s planer for forårets overlevelseskamp. Han er på mange måder repræsentativ for den holdning, der florerede tirsdag aften til fan-arrangement. Der var skeptisk optimisme at spore. For ligesom så mange andre har Peter Nordahn fulgt træningskampene med stor interesse.

- Jeg har nok set lidt for meget desværre. Det har jo ikke været fantastisk for at sige det mildt. Men AaB kommer til at klare sig okay. Det bliver ikke nedrykning. Vi skal bare blive nummer 10, og det er jeg sikker på, vi gør, siger Peter Nordahn, der roser klubbens indkøb i januars transfervindue.

- De her indkøb skal gøre det. Set i lyset af, hvordan de andre hold har købt ind, så er jeg ret optimistisk. Det bliver ikke storspil, men vi bliver i Superligaen.

Mens han og vennerne hyggede sig med fadøl og pølser, var der andre, der havde anderledes travlt. Der var indført treholdsskift blandt AaB-spillerne, der skulle skrive autografer, tage en puster eller vigtigst af alt lange pølser over disken til de fremmødte fans.

Thelander havde travlt

Prisen som den bedst klædte pølsemand gik utvivlsomt til Erik Hamrén, der iført jakkesæt og ulasteligt slips servicerede fans og sponsorer til UG. I baggrunden løb Rasmus Thelander rundt og skaffede friske forsyninger. Når hans tid som AaB-spiller en dag er forbi, så venter der en oplagt karrieremulighed som pølsemand for forsvarsklippen, der ligesom på banen tog stort ansvar for pølseleverancen tirsdag aften.

Helt så travlt havde hans makker i midterforsvaret ikke. Lars Kramer gik rundt og var benovet over fremmødet.

Erik Hamrén fik langet nogle pølser over disken. Foto: Lars Pauli

- Det viser meget godt, hvad det her betyder for folk. Jeg er virkelig imponeret over, hvor mange mennesker, der er kommet for at se os i aften. Jeg tænker, at det bliver en brag af en kamp på fredag, når det for alvor går løs, siger Lars Kramer.

Her indtager han tilskuerens rolle, da han har karantæne. Det bliver ikke så sjovt at se til fra tribunen, men i det mindste kan han glæde sig over en stor vokal opbakning fra Vesttribunen, der med tirsdagens fællessang in mente har lagt et højt niveau fra start i dette forår.

- Fansene kommer til at spille en afgørende rolle. Jeg kan ikke sætte procenter på, men det betyder mange procenter, når vi kan mærke opbakningen inde på banen, siger Lars Kramer.

1300 AaB-fans og sponsorer var mødt op i AKKC for at se og høre mere om AaB-truppen. Foto: Lars Pauli

