14 timers arbejdsdag er en fest

OLIVA:Langt over 100 behandlinger. Så meget skal der køres igennem, mens AaB er på træningslejr i Spanien. Der er med andre ord travlt for massør Kasper Bøgelund og fysioterapeut Simon Enevoldsen.

Søndagens program bød på 15 behandlinger, og der var stadig to ledige tider, da Nordjyske efter formiddagstræningen hev fat i Simon Enevoldsen for at høre lidt mere om arbejdsdagen for en fysioterapeut på en træningslejr.

- Vi begynder typisk klokken 8.30. Der har vi tjek og klargøring af spillerne inden den første træning. Vi gentager det mellem de to træninger, og så har vi lige et lille break efter den anden træning. Det er vi simpelthen nødt til for at være klar i hovedet. Efter den pause kører vi på med behandlinger frem til 22 - 22.30-tiden, fortæller Simon Enevoldsen.

Udsigten til meget lange arbejdsdage og ingen fridage i næsten to uger kunne sikkert tage pippet fra mange nordjyder, men for Simon Enevoldsen er der ikke brug for kørehviletidsbestemmelser på hans arbejdsfelt.

- Jeg har prøvet det før med 12 dages træningslejr, og heldigvis er jeg et meget ekstrovert menneske, der nyder at være i andres selskab. Derfor tror jeg ikke, det er så hårdt for mig, som det ville være for andre. Når det er sagt, så er sådan en halv fridag, som vi havde lørdag også tiltrængt for mig, siger Simon Enevoldsen.

På sådan en træningslejr er der mange opgaver, der skal løses. Det er ikke kun selve behandlingerne, som der skal være styr på.

- Vi er få afsted i støtteapparatet, når vi er på træningslejr. Der er vi mig, Bøgelund, Ernst Damborg (holdleder) og Trine Bruun Olesen (sportslig koordinator). Det betyder, at vi nogle gange påtager os arbejdsopgaver, som vi ikke har derhjemme. Vi skal hjælpe med at handle ind, flytte materialer og andre ting, men vi hjælper alle hinanden, når vi er afsted, siger Simon Enevoldsen.

Selve arbejdet fylder selvsagt meget på sådan en tur, og spillerne er mere tilbøjelige til at få noget behandling end hjemme i Aalborg.

- Vi er samlet et sted, hvor spillerne ikke har så meget andet på programmet. Det betyder, at de også har tid til at optimere på egen krop og få noget behandling. Normalt kunne der være en familie, som venter derhjemme. Det er der ikke her, påpeger Simon Enevoldsen, der særligt bliver stillet én specifik opgave på denne tur.

- Den helt klassiske er en ankeltapening. Dem lægger vi syv-otte af i løbet af en dag. Den vil jeg være i stand til at lave i søvne.

Der er også stor forskel på, hvem der er mest til behandling hos Bøgelund og Enevoldsen. Særligt et sæt værelseskammerater kunne ligeså godt flytte ind i behandlingsrummet.

- Du må godt citere mig for, at værelset med Helenius og Kasper Jørgensen klart har førertrøjen lige nu for flest behandlinger, og der er langt ned til nummer to, siger Simon Enevoldsen.

Lav skadesprocent

Som ansat i en præstationsfokuseret virksomhed er Simon Enevoldsen helt med på, hvad præmissen er.

- Passionen er, at spillerne skal kunne yde optimalt på banen. Mit job er i bund og grund det samme, om vi har vundet eller tabt, for spillerne skal behandles under alle omstændigheder. Det er dog klart, at det er sjovere at møde ind på Hornevej dagen efter en sejr, siger Simon Enevoldsen.

Fortiden som divisionsmålmand fornægter sig ikke hos Simon Enevoldsen. Foto: Martél Andersen

Simon Enevoldsen, der henholdsvis søn af og bror til de tidligere AaB'ere Peter og Thomas Enevoldsen, var også selv en dygtig målmand i sin tid. Faktisk spillede han på hold med Nicklas Helenius, Jakob Ahlmann, Kasper Kusk og Mathias Wichmann. Erfaringerne fra sin egen tid som fodboldspiller skal ikke underkendes i dagens arbejde.

Ligesom der er succeskriterier for spillet på banen, er der også succeskriterier for Simon Enevoldsen og Kasper Bøgelund som behandlere på sådan en træningslejr.

- Det er svært at gøre helt nøjagtigt op, hvad der skal lykkes, hvis det skal have været en god træningslejr for os som behandlere, men det er noget med, at vi kommer hjem uden overbelastningsskader. Der er skader, som vi ikke er herre over, men hvis vi har fået opfanget alle signaler hos de forskellige spillere og handlet på det, så vil jeg være glad, siger Simon Enevoldsen.

I den forbindelse kan det konkluderes, at AaB har en meget kompetent sundhedsstab. AaB har nemlig haft over 90 procent af truppen tilgængelig i gennemsnit, siden Simon Enevoldsen gik på fuldtid i 2020. Nærmere bestemt ligger den procentsats på 92 procent.

Og lige tilbage til dagens program sidst på eftermiddagen er de sidste behandlingstider også booket, og der er ekstra arbejde til Enevoldsen og Bøgelund, men det ændrer ikke på, at førstnævnte nyder at være på træningslejr.

- Det er fantastisk at være afsted. Fantastisk vejr og omgivelser. Du er omgivet af gode mennesker. Vi har det sjovt internt, så der er også mange gode stunder med gode kollegaer. Det er hårdt, men det er også ren nydelse.

Det er her, at Simon Enevoldsen tilbringer mange af sine vågne timer, mens AaB er på træningslejr. Foto: Martél Andersen

AaB træningslejr - Simon Enevoldsen.