15 år med AaB: Paddys værste oplevelser var i Hobro og Odense

FODBOLD:Patrick Kristensen fik prædikatet klublegende i AaB, da han efter den seneste sæson i en alder af 33 år stoppede sin karriere som fodboldspiller efter 369 officielle kampe for klubben.

Hans historie er på mange måder udsædvanlig. Han har vundet DM-guld med AaB to gange, været få sekunder fra at rykke ud af Superligaen og i modsætning til stort set alle sine kollegaer i den professionelle fodboldverden, spillede Patrick Kristensen gennem sine 15 år på topplan kun for den samme klub. Undervejs var der andre både danske og udenlandske klubber der fristede, men hver gang det var aktuelt, blev kontrakten forlænget på Hornevej i Aalborg Øst.

- AaB har været gode til at holde på mig og de gange, hvor min kontrakt var ved at løbe ud, havde jeg måske ikke de bedste kort på hånden, fordi det var i skadesperioder, fortæller Patrick Kristensen i den seneste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten, hvor han ser tilbage på sine mange år i førsteholdstruppen hos AaB.

Helt dødt omklædningsrum

I den sammenhæng kommer han blandt andet ind på sit forhold til Erik Hamréns havregrød, en bytur med spillertruppen, hvor Lynge Jakobsen uheldigvis kiggede forbi og sine bedste og værste oplevelser med AaB. Med hensyn til det sidstnævnte er det perioderne med skader, og så to kampe der står klarest i hukommelsen hos Patrick Kristensen. Den første er et pokalnederlag på 1-2 til Hobro i efteråret 2009.

- Det var storebror mod lillebror inden Hobro blev et superligahold, og de var i 2.division dengang. Det var godt nok en kedelig oplevelse. Omklædningsrummet var efterfølgende helt dødt. Det var forfærdeligt, og man var så lille som person og som fodboldspiller efter den kamp. Det var lidt samme oplevelse nede i Odense året efter. Det var sidste kamp inden juleferien, og vi taber 6-0. Den sidste kamp inden juleferien skulle jo gerne være opladning til afslutningsfesten, som vi plejer at have umiddelbart efter, inden vi går på ferie. Men det blev en lang tur hjem til Aalborg, og vi havde jo den afslutningsfest, men det var ikke sjovt, fortæller Patrick Kristensen.

Vil du høre mere om hans AaB-karriere, kan du finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og andre podcastplatforme som blandt andre iTunes, Spotify, SoundCloud og Podimo.