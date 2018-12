15-årige Malthe kørte fra dem alle i Malaysia

MALAYSIA: Det blev til en fornem afslutning for en ung racerkører fra Thy, da den 15-årige Malthe Jakobsen fra Sennels ved Thisted i det sidste løb i det sydøstasiatiske mesterskab i Formel 4 snuppede sejren foran den samlede vinder af serien, franske Alessandro Ghiretti.

Malthe Jakobsen var inviteret til at deltage i de sidste to afdelinger på Formel 1 banen Sepang i Kuala Lumpur i Malaysia af seriens promotor.

Selv om Malthe Jakobsen på den sidste løbsdag først endte som nummer tre i race nummer 1 og uden placering i race nummer 2, så betød reglerne i serien, at han i race nummer tre, der også var finaleløbet, skulle starte som nummer 2.

Malthe Jakobsen

Da løbet foregik i regnvejr, og det er lidt en specialitet for Malthe Jakobsen at køre på en våd racerbane, betød det, at han formåede at komme op som nummer 1 kort efter løbets start og holde føringen til det ternede flag og med Alessandro Ghiretti henvist til finaleløbets andenplads.