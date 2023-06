16-årige Oliver flytter fra Aalborg til Sverige for at jagte drengedrømmen

AALBORG:Han er Danmarks største ishockeytalent i sin egen årgang, og efter sommerferien går turen fra Aalborg til Skåne. Folk i den lokale ishockeyklub er endda villige til at drage paralleller mellem ham og selveste Nikolaj Ehlers.

16-årige Oliver Dejbjerg Larsen er i disse dage ved at tage afsked med tiden som folkeskoleelev, inden turen går over sundet i jagten på at forløse et kæmpe potentiale som ishockeyspiller. De trygge rammer hos barndomsklubben i Aalborg byttes ud med en hverdag på et af verdens bedste ishockey-akademier hos Rögle.

Nordjyske har sat stortalentet stævne i Gigantium, hvor han sidder og slænger sig i sofaen inde i Pirates-spillernes omklædningsrum, mens en salat med dertilhørende kylling hurtigt sættes til livs.

Som han sidder der i sofaen adskiller han sig ikke markant fra jævnaldrende drenge, men hvis du giver Oliver Larsen et par skøjter på, så skal du bare se løjer.

- Når jeg er på isen, har jeg det perfekt. Så handler det kun om den næste aflevering eller det næste skud. Jeg elsker at være derude, siger Oliver Larsen

- Interessen for ishockey er nok kommet af, at jeg er vokset op i en familie, hvor ishockey altid har fyldt meget. Man kan godt sige, at jeg har fået det ind med modermælken. Jeg har også spillet fodbold på et tidspunkt, men det har altid været hockey, der har fanget mig, siger Oliver Larsen.

På egen hånd

Historien går på, at den tidligere landsholdsspiller Morten Green, der nu er agent, fik til opgave at udpege det største danske talent i årgang 2007. Her faldt valget angiveligt på Oliver Larsen, men det var ikke kun Rögle, der havde øje på aalborgenseren. Når det endte med en billet til Skåne, så skyldes det flere ting.

- Det blev Rögle af flere årsager. Det er nemt at komme til Rögle fra Aalborg. De har også nogle stærke ungdomshold, og min årgang er også rigtig stærk i klubben. Det er en meget professionel klub. Det er den eneste klub, jeg har været på besøg i. Det hjælper også, at flere spillere fra deres ungdomsafdeling er gået hele vejen til NHL. Så da de gerne ville have mig, så var det nemt at beslutte sig, siger Oliver Larsen.

Han har allerede været på besøg i den svenske klub flere gange, og der er ingen tvivl om, at det er et stort skridt op for Oliver Larsen.

- Det er tempoet, der bliver den største forskel. Der er et meget højere tempo i spillet, end jeg har været vant til i Danmark. Jeg har været over at træne med tre-fire gange, og jeg kan helt klart mærke, at tempoforskellen er enorm, siger Oliver Larsen.

Oliver Larsen sidder her i Aalborg Pirates' omklædningsrum, og netop den klub spiller en stor rolle i hans liv. Foto: Martin Damgård

Når han lander i Ängelholm, der er en by på størrelse med Viborg, skal han stå mere eller mindre på egne ben.

- Jeg får min egen lejlighed, som jeg skal bo i derover. Sideløbende med ishockeyen skal jeg gå på gymnasiet. De går meget op i skolen, så jeg skal ikke bare koncentrere mig om hockeyen. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af det hele.

At vinke farvel til forældrene i den alder er ikke helt uden bekymringer for den meget fornuftige unge mand, der ikke er i tvivl om, hvem der bliver livline, når det bliver udfordrende.

- Det bliver svært at flytte hjemmefra. Det er nok det sværeste. Alt det der med at rydde op og vaske tøj bliver da noget andet. Jeg kommer da helt sikkert til at spørge min mor til råds, når jeg løber ind i nye udfordringer, siger Oliver Larsen.

Eventuelle bekymringer om manglende evner i et køkken eller foran en vaskemaskine er blevet overtrumfet af drømmen om at nå til tops i verdens hurtigste holdsport.

- Jeg har da overvejet, om jeg var klar til at stå på egne ben. Det har vægtet højt hos mig, at jeg gerne vil noget med min hockey, og hvis jeg i sidste ende vil indfri mine ambitioner, så er vigtigt at komme til Sverige og prøve at spille der. Jeg forventer, at det bliver hårdt i starten, men mon ikke jeg vender mig til det, siger Oliver Larsen.

Gode gener

Rent ishockeymæssigt er han ikke meget for at beskrive sig selv, men efter et par forsøg giver han efter og vedkender sig at være teknisk stærk med et godt skud som en af spidskompetencerne.

Derudover kunne han tilføje, at skøjteløbet også er sublimt. Det er måske i virkeligheden det, der skaber grundlag for de store forventninger, som omgivelserne har til Oliver Larsen.

Det er sjovt nok karakteristika , som minder meget om en anden Larsen. Ronny Larsen.

Oliver Larsen er ud af en rigtig hockey-familie. Foto: Martin Damgård

Vi skal lige tilbage til det med interessen for ishockey, for man kan ikke nævne Oliver Larsen uden at komme lidt ind på hans ophav. Han er nemlig søn af legendariske Ronny Larsen, der er tidligere landsholdsspiller, ligaprofil og nuværende sportschef i Aalborg Pirates.

- Det har spillet en stor rolle, at min far også er hockey-interesseret. Jeg startede til hockey på grund af ham. Jeg er ud af en ishockey-familie. Der har ikke rigtigt været andet end ishockey. Det var bare naturligt, siger stortalentet.

- Vi snakker meget hockey. Min far er også en meget fin sparingspartner at have. Han skal nok fortælle mig, hvad jeg gør fint, og hvad jeg skal gøre bedre. Han er hård, siger Oliver Larsen.

- Det betyder meget, at jeg har en far, som jeg kan snakke hockey med. Hvis der er beslutninger eller sådan noget, som jeg ikke er enig med eller forstår, så er det fint, at jeg kan diskutere det med min far. Så skal han nok fortælle, hvad han synes.

Nogle kunne opfatte det som et pres at leve op til de meritter, der har sendt Ronny Larsens trøje til tops i loftet i Sparekassen Danmark Isarena, men sådan ser Oliver Larsen ikke på det.

- Jeg ved ikke, om det decideret lægger pres på mig, men der er noget at leve op til. Min far var god, men jeg satser på, at jeg kan gøre det bedre, end han gjorde, siger Larsen Junior.

Klar plan

Hvis det står til Oliver Larsen, skal han gerne udnytte de gode ishockey-gener til at ramme verdens bedste liga i fremtiden.

Men vejen er lang og snørklet, så alt bliver sat ind på at indfri det store potentiale. I den forbindelse er det meget heldigt, at Oliver Larsen er udstyret med et kikkertsigte, der styrer uden om de mange faldgruber, der kan sætte en stopper for et hvilket som helst talent.

- Jeg tænker hele tiden over, hvad jeg laver. Fester er der ikke noget af. Jeg har det fint med, at jeg ikke drikker. Det er meget let for mig. Mange af mine venner er også seriøse omkring deres sport, siger Oliver Larsen.

Hvis de store ambitioner skal realiseres, er Oliver Larsen også klar over, at kommer til at kræve både hårdt arbejde og forbedringer af et i forvejen stort talent.

- Presspillet lige efter pucktab er en del af spillet, som jeg skal udvikle. Der er selvfølgelig også noget fysik, som jeg skal have arbejdet med. Det bliver hårdt, men forhåbentlig bliver det godt i den sidste ende.

Målet med de mange træningstimer er ikke bare at have det sjovt på isen. Det er en behagelig sidegevinst, men i den sidste ende vil Oliver Larsen ikke bare til Sverige for at kigge på elge. Det er ultimativt for at forfølge drømmen om at ramme den største scene.

- Mit endelige mål er NHL. Jeg har lagt en plan, som jeg håber på at kunne følge skridt for skridt. Nu har jeg tre år i Sverige, og her håber jeg blandt andet, at jeg kan blive draftet til NHL, når jeg bliver 18. Det er også en kæmpe drøm at komme til at spille i den bedste svenske række SHL. Det er også et af mine mål, men jeg drømmer om at spille NHL, siger Oliver Larsen.

Så husk navnet Oliver Dejbjerg Larsen. Det kan nemlig ende med at blive det næste navn i rækken af store danske ishockeytalenter, der skal være med til at tegne dansk ishockeys fremtid.