18-årig Aalborg-spiller trådte ud af stjernernes skygge

HÅNDBOLD:Det var højst usædvanligt den blot 18-årige Christian Termansen, der førte kniven, da Aalborg Håndbold nedlagde Mors-Thy Håndbold og spillede sig tæt på puljesejren i slutspillet.

Otte gange på 11 forsøg fik den talentfulde højre back nettet til at blafre og hovedparten af de godt 4000 tilskuere i Sparekassen Danmark Arena til at juble i sejren på 38-34.

- Det var en sindssyg oplevelse og vanvittigt fedt at få lov at prøve. Jeg må indrømme, at jeg fik lidt sommerfugle i maven og sved i hænderne, da jeg på taktikmødet inden kampen fik besked om at jeg skulle starte på banen. Men det gik jo meget godt, storsmiler Christian Termansen.

Han fik de første 17 minutter i begge ender af banen, og siden spillede han det meste af anden halvleg i angrebet.

- Det var fedt at få den tillid af bænken. Stor tak til trænerne, fik Christian Termansen fremstammet, mens autografjægerne linede op bag ham for at få stortalentets signatur.

18-årige Christian Termansen er fra Syvsten og har fået sin håndboldopdragelse i Sæby HK. Efter en mellemstation i Hjallerup landede han for et par år siden i Aalborg Håndbold. Foto: Kim Dahl Hansen

Den gældende underskrift har han allerede sat på en toårig aftale med Aalborg Håndbold, og selvom kampen mod Mors-Thy var hans gennembrud på liganiveau, har han stadig meget at udvikle på.

- Jeg skal være den første til at sige, at jeg er imponeret over, at han på den måde foldede sig ud i den her kamp. Men fremadrettet begynder modstanderne også at få øjnene op for ham, så der bliver brug for yderligere udvikling fra hans side, påpeger cheftræner Stefan Madsen.

- Christian skal blandt andet bygge på sin fysisk, så han bedre kan stå imod i defensiven, men det arbejder han også benhårdt på, påpeger Aalborg-træneren, der var udmærket tilfreds med søndagens kamp mod Mors-Thy.

Aalborg Håndbold - Mors-Thy 38-34 Håndbold, HTH Liga, slutspil

Stillinger undervejs: 1-2, 6-4, 10-7, 14-11, 18-14, (21-15), 26-18, 31-23, 34-29, 36-32

Mål, Aalborg: Christian Termansen 8, Buster Juul 7, Nikolaj Læsø 6, Felix Claar 4, Jesper Nielsen 4, Aron Palmarsson 2, Johan Samuelsson 2, Marinus Munk 1, Kristian Bjørnsen 1, René Antonsen 1, Victor Kløve 1, Benjamin Jakobsen 1

Mål, Mors-Thy: Mads Hoxer 7, Lasse Pedersen 6, Bjarke Christensen 5, Andreas Nielsen 4, Emil Hansson 4, Erik Toft 3, Kristian Vukman 2, Victor Norlyk 2, Axel Franzen 1

Udvisninger: Aalborg 1, Mors-Thy 0

Tilskuere: 4057 i Sparekassen Danmark Arena VIS MERE

- Jeg er da lidt ærgerlig over, at de fik lov at lave så mange mål, men vi kunne nok ikke have skrevet manuskriptet meget bedre, for vi kontrollerede kampen hele vejen igennem og fik sejren. Jeg har dog stadig en forventning om, at vi skal hente minimum ét point mod Skjern på søndag i den sidste puljekamp, hvis vi skal tage førstepladsen, som vi gerne vil, siger Stefan Madsen.

Cheftræner Stefan Madsen havde gerne set, at Mors-Thy ikke havde lavet 34 mål, men ellers udviklede slutspilskampen sig præcis, som han havde håbet på. Foto: Kim Dahl Hansen

Aalborg Håndbold har nu to hviledage, inden det onsdag gælder returkampen i Champions League-kvartfinalen mod Veszprém. Her kan de atter råde over Henrik Møllgaard og Lukas Sandell, der blev sparet søndag, i forsøget på at hente ungarernes syvmåls-føring.

- Jeg ved godt, at folk er i gang med at fortælle, at det nærmest ikke kan lade sig gøre at vende det opgør, men jeg kan love dig for, at det kan lade sig gøre. Vi kommer i hvert fald til at smide alt i puljen og give den et kæmpe skud for at forsøge at lave overraskelsen, fastslår Stefan Madsen.