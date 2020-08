18-årig australsk talent til Fortuna: - Hun er eksplosiv

FODBOLD:18-årige australske Indiah-Page Riley har indgået kontrakt med Fortuna Hjørring.

Hun er topspiller ”down under” og nu er hun på vej ind på den europæiske arena.

I løbet af kort tid dukker Indiah-Page op blandt kvinderne i de grønne Fortuna-dragter.

Selv er hun meget opsat på at komme i gang sammen med højt kvalificerede medspillere på Fortunas hold i Gjensidige Kvindeliga. I klubben er der store forventninger:

- Hun er en meget spændende spiller, som indeholder mange af de kvaliteter, der har været efterlyst på vores hold, siger cheftræner Niclas Hougaard i en pressemeddelelse..

- Indiah er eksplosiv, hurtig, og hun giver os endnu flere våben i det offensive spil, tilføjer han.

Indiah har - trods sin unge alder - allerede spillet en del kampe i den Australske W-League for Brisbane Roar.

- Med sin udfordrende stil, passer hun rigtig godt til os og til den måde vi ønsker at udvikle os på som hold. Vi er sikre på, at Indiah i høj grad kommer til at bidrage. Vi glæder os meget over, at det er lykkedes at trække en spiller som Indiah her til Danmark og Fortuna Hjørring, lyder det fra Niclas Hougaard.