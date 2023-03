18-årig har fået Gidsel og Lindberg som holdkammerater

THISTED:Silas Overby er netop fyldt 18. Den unge thybo kommer dog ikke til at fejre, at han nu er myndig med de obligatoriske 18 shots, som mange af de jævnaldrende kammerater gør.

For Silas Overby har gang i noget helt andet og ret unikt. Sidste sommer valgte han nemlig at rykke teltpælene op. Han flyttede fra familien i Thisted til Berlin for at blive en del af Füchse Berlins håndboldakademi.

Han var blevet spottet af den tyske storklub til et skole-VM, hvor Silas Overby optrådte for ISI Idrætsefterskole. Ved den lejlighed var en af modstanderne Füchse Berlins akademihold. Her imponerede den 17-årige venstreback i en sådan grad, at han blev inviteret til prøvetræning i Berlin.

Igen imponerede Silas Overby, og det betød, at Füchse Berlin tilbød ham en plads på akademiet, der betragtes vidt og bredt som det stærkeste i Tyskland. I første omgang var hverken han eller forældrene særligt forelsket i tanken om at den talentfulde teenager skulle flytte til Berlin.

- Der var en del overvejelser i forhold til min skolegang, men da vi havde talt det hele igennem, følte jeg, at det her var en chance, som jeg skulle tage. Jeg vil ikke sidde tilbage og tænke, hvad nu hvis, siger Silas Overby, der ikke har set sig tilbage siden skiftet til en af verdens største klubber.

- Planen var, at jeg skulle hjem at spille på Mors, men i dag er jeg glad for, at jeg tog springet. Indtil videre har det været fantastisk, siger Silas Overby.

Håndboldtalentets forældre havde også en række forbehold, da de i første omgang var på besøg i Füchse Berlin, men i sidste ende blev de helt trygge ved at sende Silas til Berlin.

- Vi fik et rigtig godt indtryk af klubben, da vi var på besøg. Klubben har virkelig taget sig godt af Silas, og blandt andet gav Bob Hanning (Füchse Berlins direktør) sig god tid til at snakke med os, da vi var på besøg. Siden har klubben taget sig godt af Silas, og det sætter vi stor pris på, siger Martin Kjølhede, der er far til Silas.

Bedre end håbet

Rent håndboldmæssigt har den unge thybo fundet sig godt til rette i Füchse-systemet, der rummer et stærkt ungdomshold og et andethold, der også gør det fantastisk godt. Næsten ligeså godt som førsteholdet, der kæmper med om Bundesliga-titlen i denne sæson.

Her huserer navne som Lasse Andersson, Hans Lindberg, Jacob Holm og Mathias Gidsel. Faktisk har Silas Overby fået ikke mindre end otte førsteholdskampe fordelt med fire i Bundesligaen og fire i European League.

- Det havde jeg ikke lige regnet med, da jeg skiftede. Jeg har været på banen i alle fire europæiske kampe og scoret mål, mens jeg har fået spilletid i en enkelt Bundesligakamp. Det har været nogle store oplevelser. Det var slet ikke noget, jeg havde turdet håbe på, da jeg skiftede sidste sommer, siger Silas Overby.

Silas Overby (t.v.) ses her sammen med Berlin-stjernen Fabian Wiede i en af de otte førsteholdskampe, som teenageren fra Thisted har fået i denne sæson. Foto: Imago/Ritzau Scanpix

Den overraskende udvikling i Silas Overbys håndboldliv kunne sikkert få mange andre til at miste pusten eller overblikket, men han tager de store oplevelser i stiv arm.

- Jeg vil da ikke lyve og sige, at det ikke var ret stort at træne med Gidsel, Lindberg og de andre førsteholdsspillere første gang, jeg var med, men det bliver hurtigt bare håndbold. Vi har jo alle et fælles mål om at vinde, og det er bare det, jeg forsøger at byde ind på, siger Silas Overby.

Udenfor banen trives han også i den tyske metropol. Springet fra de vante rammer i Thisted til millionbyen er gået ligeså let som det sportslige spring.

- Jeg bor på et slags akademi sammen med mange af de andre spillere fra ungdomsholdet. Det er rigtig godt i forhold til det sociale. I begyndelsen var det da lidt hårdt med sproget, men det går meget godt med at tale tysk nu, siger Silas Overby.

Netop tyskkundskaberne er blevet forbedret med lynets hast, men allerede inden afrejsen til den tyske hovedstad gjorde håndboldtalentet sit hjemmearbejde godt.

- Jeg havde en træner på min efterskole, som kunne øve lidt ekstra tysk med mig, så det gav et godt udgangspunkt, og efter jeg er kommet herned, så er der ikke så mange andre muligheder end at snakke tysk, for der er ikke ret mange tyskere, der snakker engelsk, så det er gået helt af sig selv med at lære sproget, siger Silas Overby.

Landsholdsaktuel

Han har netop været hjemme til landsholdssamling med det kommende U19-landshold. Selv om Silas Overby er yngste årgang her, så håber han, at han kan byde sig til i forhold til en plads på holdet.

- Det var dejligt at komme hjem og se de andre spillere igen. Mange af dem var jeg til ungdoms-OL med sidste sommer, så det var sjovt at se dem igen, siger Silas Overby.

Nu er han tilbage i Berlin, hvor der venter mange spændende opgaver. Først og fremmest gælder det om at vinde det tyske ungdomsmesterskab med akademiholdet, og så må Silas Overby se, om det bliver til flere førsteholdskampe.

- Min ambition er på sigt at skrive en professionel kontrakt. Det er nok ikke så meget anderledes end alle andre unge spilleres ambition. Jeg håber, at jeg kan komme til at leve af min hobby. Det vil være en drøm, der går i opfyldelse, men ellers handler det også bare om, at jeg skal give den en skalle i det daglige arbejde, så må jeg se, hvad det rækker til, siger Silas Overby.