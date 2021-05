19-årig angriber blev dobbelt målscorer: Ærgerlig og glad på samme tid

FODBOLD:Den bare 19-årige angriber Olivia Møller Holdt leverede en pragtpræstation, da Fortuna Hjørring lørdag eftermiddag besejrede lokalrivalerne fra FC Thy-Thisted Q.

To mål blev det til. Det ene faldt i kampens niende spilminut, mens det andet blev scoret umiddelbart efter, at anden halvleg var blevet sat i gang.

Olivia Møller Holdt nærmer sig titlen som topscorer i Gjensidige Kvindeligaen, så det var selvsagt ærgerligt for hende, at det ikke blev til et hattrick.

I store dele af kampen kreerede hun og den øvrige Fortuna-offensiv et væld af chancer, men det blev altså kun til to mål.

- Vi har en del chancer, så kampen kunne godt være endt mere end 2-1 til os. Hvad angår min egen præstation, så er jeg effektiv på de chancer, jeg får, og så er vi kølige til sidst og holder sejren hjem, siger Fortuna-angriberen.

Afslutningen på kampen blev formentlig noget mere nervepirrende, end Fortuna-spillerne havde troet, da de bragte sig foran med 2-0 efter 46 minutters spil.

Med to minutter tilbage af den ordinære tid, lykkedes det således udeholdets Malene Yde at reducere til 1-2.

Inden da var Olivia Møller Holdt blevet skiftet ud, og hun fik derfor ikke scoret tre mål, der som bekendt er lig med et hattrick.

- Jeg er naturligvis sindssyg ærgerlig over, at det ikke blev et hattrick, men jeg er samtidig også glad for, at jeg fik scoret to mål, fortæller den dobbelte målscorer.

Olivia Møller Holdt er nu oppe på 14 mål for sæsonen. Hun overgås kun af Kyra Carusa fra HB Køge, der har scoret 17 gange i indeværende sæson.

- Jeg regner med at kunne hive titlen som topscorer hjem i de sidste to kampe, lyder det overbevisende svar fra Olivia Møller Holdt på spørgsmålet om, hvem der bliver Gjensidige Kvindeligaens topscorer i denne sæson.

Fortuna Hjørring kan allerede i næste kamp sikre bronzen, når de møder Kolding Q på udebane lørdag 29. maj. Det kræver en sejr.

Derefter venter FC Nordsjælland på hjemmebane på Grundlovsdag, 5. juni, og her har Olivia Møller Holdt sidste chance for at erobre førstepladsen på topscorerlisten.