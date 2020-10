19-årige Mads Hoxer er blevet en profil: - Jeg ser min rolle som stor

HÅNDBOLD:For et års tid siden begyndte 18-årige Mads Hoxer for alvor at vise sig frem på Mors-Thys ligahold. Nu står højrebacken som et af de stærkeste kort på cheftræner Jonas Willes hånd.

Det viste den talentfulde nordvestjyde med den eksplosive venstrehånd igen, da Mors-Thy søndag slog Fredericia HK i ligaen.

- Jeg ser min rolle som stor i truppen. Jeg er virkelig glad for det, som jeg har spillet mig til, og jeg synes, at Jonas Gade og jeg er gode til at hjælpe hinanden. Det giver mig en god tryghed, lyder det fra Mads Hoxer.

Han føler sig dermed tryg i den store mængde spilletid, som han i øjeblikket får.

- Jeg kan mærke, at klubben tror på mig. De giver mig lov til at spille med i begge ender, og det gør det hele nemmere for mig, siger den 19-årige back.

Nu har Mors-Thy kun to point op til Aalborg på førstepladsen. Men de to kommende kampe bliver svære.

- Nu møder vi snart GOG og BSH. Kan vi hive point ud af dem, ser det godt ud. Men på et tidspunkt kommer der jo upsere, slutter Hoxer.