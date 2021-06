2-0 er den farligste føring: Nørresundby sikrer sig ny sæson i Danmarksserien

FODBOLD:Nørresundby FB sikrede sig lørdag eftermiddag en ny sæson i Danmarksserien i fodbold.

Det blev et faktum, efter at det nordjyske mandskab spillede sig frem til et 2-2-resultat på udebane mod det tidligere divisionshold, Ringkøbing IF.

Skuffelsen lurede, da Nørresundby undervejs i kampen var bagud med 0-2, men det nordjyske mandskab skabte noget af et comeback med to scoringer på seks minutter.

Det nordjyske mandskab var som pisket til point, såfremt Aarhus-mandskabet, Viby IF samtidig vandt mod Skjold/Sæby. Sundbynitterne havde dog ingen anelse om, hvad udfaldet i den anden kamp blev, for de to opgør blev fløjtet i gang samtidigt.

Gæsterne, der som nævnt var pisket til point, kom ellers bagud. Ikke bare en gang, men to. Først var det Casper Jessen, der bragte det vestjyske hjemmehold foran med 1-0 efter 18 minutters spil.

Siden scorede Nørresundbys Mikkel Møller i den forkerte ende, og så var Ringkøbing foran med 2-0 efter 57 minutters spil.

Der skulle således ske noget hos gæsterne, og derfor tog Nørresundby-træner Henrik Larsen affære med sine to udskiftninger i minuttet efter.

Jakob Ross Clausen og Patrick Lund Pedersen erstattede henholdsvis Marcus Hyldahl og Emil Kjeldsen.

Det skulle vise sig at være en glimrende idé. Det friske pust resulterede nemlig i et comeback.

De to indskiftere spillede dog ingen direkte rolle i de to mål. Oliver Isaksen bragte med sit mål til 2-1 spænding tilbage i opgøret efter 63 minutters spil, inden Javi Lopez seks minutter senere udlignede til stillingen 2-2.

Ringkøbing fik dermed den tidligere landstræner Richard Møller Nielsens vise ord at føle, idet vestjyderne smed, hvad der ifølge ham var verdens farligste føring.

Andetsteds trak Viby IF sig sejrrigt ud af opgøret mod Skjold/Sæby, der endte 3-0 i aarhusianernes favør.

Der blev således brug for det hårdt tilkæmpede point, Nørresundby FB tog med sig fra Ringkøbing. I næste sæson er de også at finde i Danmarksserien.

Det er Skjold Sæby til gengæld ikke, men det var allerede en realitet inden den sidste runde.