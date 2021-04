20-årig forlænger sin kontrakt med White Hawks

ISHOCKEY:20-årige Mikkel Bertelsen har forlænget sin kontrakt med Elite Nord Frederikshavn A/S og tager dermed yderligere to sæsoner for White Hawks i Metal Ligaen.

Det fremgår af en pressemeddelelse mandag morgen.

- Mikkel Bertelsen har rykket sig de seneste år i Metal Ligaen, og har under Jari Pasanens vinger taget store skridt i sin udvikling. Vi ser stadig Mikkel Bertelsen kan udvikle sig, og ser frem til at have ham i truppen i de kommende to år, lyder det.

Mikkel Bertelsen er en af klubbens egne spillere, og han har fået megen spilletid i den forgangne sæson. Selv siger han om forlængelsen:

- Det er rigtig dejligt at have forlænget kontrakten med klubben for de næste to år. Jeg skal samtidig begynde at læse til sommer, så det passer perfekt for mig at tage to år mere i White Hawks. Jeg håber, jeg kan blive ved med at udvikle mig som jeg har gjort indtil nu, og det er ingen tvivl om, at vi med den danskerstamme, der ser ud til at fortsætte i klubben, har gode muligheder for at få spillet et godt hold sammen, der kan kæmpe med om guldet. Det er i hvert fald min store ambition at vinde guld.