2020 starter godt: Imponerende sejr til Sæby HK

HÅNDBOLD:2019 bød kun på to sejre for Sæby HK i kvindernes 1. division i håndbold, men 2020 er startet rigtig godt.

Lørdag vandt holdet overraskende stort på hjemmebanen over gæstende Roskilde, der har taget en lang weekend i det nordjyske, hvor de søndag møder Vendsyssel Håndbold.

29-24 blev sejren i hjemmeholdets favør, og det er endnu mere imponerende med tanke på, at holdet kort inden julepausen tabte med syv mål i den omvendte kamp på udebane - ligesom Roskilde i den sidste kamp før pausen også formåede at besejre rækkens tredjebedste mandskab, Bjerringbro.

Sejren betyder også, at Sæby stadig har chancen for at kæmpe sig fri af nedrykning, da der stadig kun er tre point op til den niendeplads, der giver playoffkampe om forbliven i rækken.

Godt nok vandt Hadsten også lørdag, men det var forventeligt, da holdet vandt på udebane over Stjernen, der endnu har tilgode at få point i denne sæson.