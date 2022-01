2021 satte sine spor på godt og ondt hos Møllgaard

HÅNDBOLD:- Jeg har faktisk haft et meget godt 2021, når jeg tænker over det.

Ordene kommer fra ingen ringere end Henrik Møllgaard. Aalborg Håndbolds ledestjerne og forsvarskrumtap har haft travlt i år. VM-guld, Champions League-sølv, DM-guld, OL-sølv og et par andre finaler er det imponerende personlige udbytte. Den helt forunderlige evne til at ramme en finale er langt fra det eneste indtryk, der står tilbage for Henrik Møllgaard, når han skal opsummere det forgangne år.

- Det har altså været et specielt år at komme igennem. Særligt den første halvdel var underlig, fordi vi ikke fik lov til at spille foran de fans og sponsorer, der er hele årsagen til, at folk som mig kan leve af at spille håndbold. Det gjorde ondt, siger Henrik Møllgaard.

Der var heller ingen fans på tribunerne, da han indledte året med at vinde VM sammen med det danske landshold.

- Det vil altid være noget særligt at vinde VM, men det var altså ikke mit højdepunkt i år. Det var finalepladsen i Champions League, der står klarest for mig. OL og VM er også store bedrifter, men for mig tæller Champions League-finalen som noget ganske specielt, fordi man skal se på hele rammen for at nå frem til den kamp, siger Henrik Møllgaard.

- Vi var måske lidt heldige med at gå videre fra 1/8-finalen mod Porto, men at vi kunne slå Paris i en semifinale er stadig stort. Når vi kigger på den europæiske top på klubplan, så bliver den bare større og større. Derfor er det enormt stort, at vi kunne nå en Champions League-finale, siger Henrik Møllgaard.

Henrik Møllgaard (i midten) ses her under hyldesten i Aalborg Håndbold, efter at han kom hjem fra VM-slutrunden. Arkivfoto: Martin Damgård

- Oplevelsen i Köln vil stå allerøverst for mig, men jeg er stadig ked af, at vi ikke fik lov til at dele den oplevelse med de mange fans, der har bakket os op i mange år. For det her var noget særligt, og det eneste, der manglede for at gøre det til en helt magisk oplevelse, var stemningen, som fans altid kan skabe, uddyber han.

Er hurtigt videre fra finaler

VM og OL-finalerne mod henholdsvis Sverige og Frankrig er også store oplevelser, men det er en lidt anden kategori, Møllgaard vil putte dem i.

- Det var et par sjove finaler at spille. Det er også kæmpe stort at spille om VM- og OL-guld. Det er bestemt også store oplevelser, men generelt er jeg sådan skruet sammen, at jeg er hurtigt videre fra de her store oplevelser. Jeg bliver ikke hængende. Jeg forsøger bare at finde ud af, hvad jeg kan bruge i det videre arbejde, siger Henrik Møllgaard.

Mens det meget omskiftelige år har budt på sportslig succes, som Henrik Møllgaard får svært ved at matche i de kommende sæsoner, så har 2021 dog også sat sine spor både fysisk og måske mest af alt mentalt hos bagspilleren.

- Det har været fysisk hårdt med det program, der har været. OL-turneringen sætter nogle spor. De mange kampe kan godt mærkes, men man skal huske på, at det ikke er synd for mig eller os som håndboldspillere. At spille på et landshold er et aktivt tilvalg, som alle drømmer om, så det skal ikke vendes til noget negativt, at vi har mange kampe, påpeger Henrik Møllgaard.

Henrik Møllgaard i duel med holdkammeraten Lukas Sandell under VM-finalen i Egypten. Arkivfoto: Jonas Ekströmer/Ritzau Scanpix

Iagttager man veteranen i bare få minutter, er man ikke i tvivl om, at det er mand, der elsker det, han laver, men også mentalt har han været lidt presset i det forgangne år.

- For første gang har jeg også været lidt udfordret der, for det har været hårdere end normalt. Det er bare ikke håndbolden, der har været den største udfordring på den front. Det er mere alt det udenfor håndboldbanen, der også har taget fokus og kræfter.

- Alle de her spekulationer om corona har fyldt meget. Jeg har nogle børn, og bekymringen for, om de er blevet smittet undervejs, har også fyldt noget. Så jeg nåede til et punkt, hvor jeg ikke kunne tage mere ind. Når det er sagt, så elsker jeg stadig at spille håndbold, og det er stadig ligeså sjovt, som det altid har været, siger Henrik Møllgaard.

Vil nyde de sidste landsholdsår

Med den nuværende corona-situation blev julens kampprogrammet ikke helt så tæt, som oprindeligt planlagt for Møllgaard og Aalborg Håndbolds øvrige EM-deltagere. De stemplede ind i landsholdslejren 2. januar, og så er der ellers dømt EM-fokus frem mod slutrunden i Ungarn og Slovakiet.

Aalborgs forsvarsgeneral lægger ikke skjul på, at det er godt at gense landsholdskammeraterne.

- Det er sjovt at være en del af landsholdet. Jeg ved godt, at jeg nok ikke har så mange år tilbage på landsholdet, men jeg glæder mig over at være med. Jeg håber, jeg kan være med til at give stafetten videre til næste generation, siger Henrik Møllgaard, der gør en dyd ud af at rose talentmassen.

- Holdet ændrer sig hele tiden, og dansk håndbold har en lys fremtid med alle de dygtige unge spillere, der kommer med på holdet i disse år. Der tegner sig virkelig en spændende fremtid.

En del af den fremtid er ikke mindst Magnus Saugstrup, som fik værdifulde erfaringer ved siden af Henrik Møllgaard i Aalborgs forsvar, inden Saugstrup skiftede til Magdeburg denne sommer.

Henrik Møllgaard har endnu halvandet år tilbage af sin kontrakt med Aalborg Håndbold. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg ved godt, at Magnus ikke hører det halve af, hvad jeg siger til ham, men han er en af mange nye spændende spillere, der byder sig godt til, siger Henrik Møllgaard, der netop er kendt for at være meget verbal, når man står i kampens hede.

- Her tror jeg, det er en klar fordel, at jeg kender Magnus så godt. Vi kender hinandens bevægelsesmønstre og måde at tænke på. Det hjælper tre års samarbejde meget på. Det er samme historie med René Antonsen. Det er da klart en fordel, at vi på den måde kender hinanden fra dagligdagen i klubben. Det gør bare mange ting meget nemmere.

- På sin vis er det også nemmere at lægge sit eget ego væk, når det er folk, du kender så godt, som du arbejder sammen med. Når du laver en fejl, er det bare nemmere at få rettet til og eventuelt bare række hånden i vejret og sige: Det var min fejl. Lad os komme videre, forklarer Henrik Møllgaard.

Har fået EM-lærestreg

Når det om få dage går løs ved EM-slutrunden, er der ingen tvivl om, hvad målsætningen er for Danmark.

- Som en del af et dansk landshold skal man jo altid gå efter at vinde turneringen, og det er da helt klart også vores ambition denne gang, siger Møllgaard.

Erfaringerne fra det seneste EM i 2020, hvor Danmark røg ud allerede efter det indledende gruppespil, satte sine spor.

- Det var en ubehagelig oplevelse for os alle sammen, men vi er blevet klogere, og vi ved også, at vi skal være der fra første kamp, ellers kan det koste. EM er den sværeste slutrunde at vinde, fordi det kun er gode hold, der er med, konstaterer Henrik Møllgaard.