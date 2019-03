22-årig er klar til at løfte sit hold

FODBOLD: Når du står i lort til halsen, skal du ikke hænge med hovedet.

Sådan lyder Asger Bust Sørensens motto, og Thisted FC-profilen ser ud til at få et forår i møde, hvor det lyder som et ganske godt råd.

Thyboerne tabte således forårs-åbneren mod Helsingør med 1-3, og holdet er allerede før søndagens dyst i Lyngby alvorlig presset i bunden af NordicBet Ligaen (1. division). Thisted FC er blot to point over nedrykningsstregen.

Asger Bust Sørensen er da også klar over alvoren.

- Vi ved godt, at vi kommer til at ligge i bunden og skal kæmpe for at undgå nedrykning. Men vi har på ingen måde mistet håbet, selvom vi leverede en skidt præstation mod Helsingør. Vi var der ikke fra start i den kamp, og det er der ikke råd til, siger midtbanespilleren, der ikke rigtig har noget bud på, hvorfor holdet ikke ramte det rigtige spændingsniveau i forårets første betydende kamp.

- Det sker nogle gange i fodbold, uden at man rigtig kan pege på en forklaring. Men i løbet af ugen har vi talt meget om, at vi skal være klar fra start, så jeg forventer, at vi går på banen i Lyngby med et andet udtryk. De vil gerne spille frisk fodbold og presse os i bund. Det passer os udmærket, for så kan vi ramme dem på kontraer. Det lykkedes rigtig godt i vores første møde med dem i sæsonen, hvor vi lavede fire kasser, siger Asger Bust Sørensen.

Han er fortrøstningsfuld, selvom Thisted FC i vinter mistede store profiler som Glen Rask og Andreas Heimer.

- Vi har sagt farvel til noget erfaring. Men det er måske godt nok. Vi spillede et skidt efterår, så lidt udskiftning i truppen gør ikke noget. Vi har fået nogle unge, sultne spillere ind, og jeg synes, vi har et spændende hold, siger Asger Bust Sørensen, der trods sine blot 22 år er en af de mere erfarne på holdet.

- Jeg er pludselig en af dem, der skal løfte og sætte det hele sammen. Jeg synes, det er super fedt at få så stort ansvar. Det betyder, at træneren tror på mig, siger han.

Kampen i Lyngby fløjtes i gang kl. 13.45