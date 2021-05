22-årig finne vender tilbage til White Hawks

ISHOCKEY:White Hawks henter en "gammel" kending tilbage i trøjen til den kommende sæson. Det er den 22-årige finske back Eemeli Räsänen, der gør comeback hos frederikshavnerne

Räsänen har spillet syv kampe for White Hawks i slutningen af 2019, hvor han var udlånt fra den finske KHL-klub Jokerit. Tidligere i karrieren, i 2017, blev han draftet af NHL-klubben Toronto Mable Leafs, så han er en spiller med store kvaliteter.

Kontrakten lyder foreløbig på en sæson hos White Hawks med trøje nummer 77.

- Vi havde selv fornøjelsen af hans kvaliteter i slutningen af 2019, og har fulgt ham siden, samt holdt kontakten med ham. Det har resulteret i en kontrakt med ham for den kommende sæson, hvilket vi ser meget frem til. Eemeli Räsänen kommer ind og bidrager med masser af fysik, og han passer perfekt ind i den trup, vi er ved at stable på benene, lyder det fra Elite Nord, der er selskabet bag White Hawks.

Selv siger Eemeli Räsänen om det forestående comeback i White Hawks.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at vende tilbage til Frederikshavn White Hawks. Jeg oplevede en stærk organisation da jeg var i klubben senest, og jeg følte mig godt tilpas. Det ser jeg frem til at blive en del af igen, hvor jeg vil bidrage med en stærk defensiv indsats, og vi skal være svære at spille mod i defensiv zone. Derudover vil jeg gøre alt for at præstere hver eneste dag, så vi kan vinde en masse kampe.