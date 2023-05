25 procents chance for oprykning er godkendt

AALBORG:Søndag venter en lang bustur for EH Aalborg, når turen går til København for at møde Ajax i den første af potentielt tre kampe om en plads i den bedste danske håndboldrække for kvinder.

EH Aalborg var tæt på at spille sig direkte i ligaen, men det glippede, og så måtte man ud på en omvej, som i første omgang gik over Holstebro. Efter en svipser i den første kamp satte EH Aalborg skabet på plads og vandt de to efterfølgende kampe.

Det meste af EH Aalborg-truppen er klar, men der er et spørgsmålstegn om Andrea Jacobsen helt frem til kampstart.

- Vi må lige se, hvordan det ser ud med hende. Vi har en forhåbning om, at hun kan være med, siger EH Aalborg-træner Peter Jagd.

EH Aalborg skal trodse oddsene, hvis det skal blive til samlet sejr. Det er der nemlig ikke tradition for, når et ligahold et hold fra 1. division mødes i disse kampe.

- Jeg mindes ikke, det er sket i de 10-11 år, det har kørt sådan her, men en gang skal jo være den første, siger Peter Jagd.

- Jeg er matematiklærer, så jeg har ikke noget mod at sætte procenter på vores chancer. Umiddelbart vil jeg mene, at vi har 25 procents chance for at vinde. Det er det, jeg vil kalde en reel chance, siger Peter Jagd, der tror, at tempo bliver en afgørende faktor.

- Vi skal forsøge at dæmme op for Ajaxs tempo. De kommer typisk med lidt mere fart fra ligaen, men vi skal nok være klar, siger Peter Jagd.