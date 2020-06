280 tilskuere kommer ind til AaB's første slutspilskamp: Sådan fordeles de

FODBOLD:280 tilskuere får adgang til Aalborg Portland Park, når AaB søndag eftermiddag får besøg af FC Midtjylland i den første kamp i mesterskabsslutspillet, fortæller den nordjyske superligaklub på sin hjemmeside.

I modsætning til onsdagens pokalkamp mod AGF går ingen af billetterne til udeholdets tilskuere. Det er i overenstemmelse med Divisionsforeningens retningslinjer, meddeler AaB.

De 280 billetter er fordelt med 140 til AaB's samarbejdspartnere med sæsonkort, samt 110 til sæsonkortholdere og 30 til medlemmer af AaB Support Club med sæsonkort.

Billetsalget åbnes fredag klokken 9, men allerede fra klokken 8 kan man stille sig i digital kø på AaB's hjemmeside. Den digitale kø vil give adgang efter tilfældig rækkefølge til alle, der står i køen på det pågældende tidspunkt, meddeler AaB, der samtidig fortæller, at de sæsonkortholdere, der fik adgang til onsdagens kamp mod AGF ikke vil have mulighed for at indløse billet til søndagens kamp.