30-årig tjekke tjekker ind hos White Hawks

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har indgået en etårig aftale med den 30-årige tjekkiske forward Radek Cip.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Radek Cip spillede i sidste sæson i Odense Bulldogs.

- Vi har store forventninger til Radek Cip. Han er en stor forward, med god fysisk, men samtidig med et rigtig godt skøjteløb. Han har gode ”hands”, et kanon håndledskud, og som right skytte kommer han til at blive en vigtig del af vores powerplay i den kommende sæson, lyder det i meddelelsen fra sportschef Kasper Kristensen.

Radek Cip bliver udstyret med trøje nummer 10.