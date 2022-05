30 minutter i himlen, da Hjallerups underdogs kæmpede bravt mod dansk topklub

HÅNDBOLD: 2. divisionsholdet fra Hjallerup IF kunne øjne sensationen i 30 minutter, men måtte i sidste ende tage til takke med en god indsats og et nederlag på 22-37 til Skanderborg Aarhus.

På papiret var det Davids kamp mod Goliat, da Hjallerup IF tirsdag aften i Hjallerup Idrætscenter tog imod Skanderborg Aarhus, men det skræmte ikke underhundene.

Hjallerup IF's herrehåndboldhold, der normalt indtager en plads i den tredjebedste række i Danmark, bød i den grad et af Danmarks allerbedste hold op til dans fra start.

Hjemmeholdet var til stor overraskelse bedst fra start, og da Skanderborg Aarhus-træneren efter 14 minutter tog timeout, var der en lurende sensation i horisonten, da måltavlen viste 9-6 i Hjallerups favør - og det var til stor jubel i den lille, men fyldte hal.

Timeouten var dog god for gæsterne, der ikke mange minutter efter havde bragt helt balance i opgøret med en udligning, før de et par minutter senere var foran med to.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen



Hjallerups 2. divisionsherrer var flyvende de første 30 minutter, før gæsterne fra Skanderborg Aarhus skruede gevaldigt op for niveauet. Foto: Henrik Bo

Med Hjallerup IF et par divisioner under, skulle man tro, at HTH Herreligaens nummer fire i grundspillet, ville køre sejren stille og roligt hjem herfra, men da de første 30 minutter var gået, havde Hjallerup lavet et lille minicomeback.

Desværre for Hjallerup skiftede Skanderborg Aarhus målmand ved halvleg, og den indskiftede målmand Kristoffer Laursen tog fuldstændig pynten af Hjallerups offensiv, ligesom gæsternes defensiv fik meget bedre fat.

Det betød, at hjemmebaneheltene efter et kvarter af anden halvleg fuldstændig havde formøblet det gode udgangspunkt fra de første 30 minutter - 18-26 stod der på måltavlen til ærgrelse for nordjyderne.

Tilskuerne i Hjallerup fulgte spændt med i opgøret, hvor spændingen varede i godt 30 minutter. Foto: Henrik Bo

HTH Herreliga-slutspilsholdet blev som ventet en for stor mundfuld for de ellers godt kæmpende Hjallerup-spillere, og dermed kunne Skanderborg Aarhus spille sig videre til 7. runde, imens Hjallerup IF måtte tage til takke med en god oplevelse i denne 6. runde kamp mod Skanderborg Aarhus.

Det skal nævnes, at Hjallerup i den netop afsluttede sæson i 2. division var meget tæt på at rykke i 1. division, men kunne ikke klare sig igennem oprykningsspillet efter en 2. plads i deres oprindelige 2. divisionspulje.

Pokalhåndbold - Hjallerup - Skanderborg Aarhus