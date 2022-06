43-årig polak er Nordjyllands håb ved DM i tennis

TENNIS:Når hovedturneringen i DM i tennis torsdag fortsættes i Aalborg, er det kun Dominika Olszewska, der repræsenterer Nordjylland i singlerne. Den 43-årige polak, som er tilknyttet Aalborg Tennisklub som træner, slog sig nemlig videre fra 1/16-finalerne onsdag.

Her slog hun Marie Benmouyal med 6-4 og 6-0 efter at have braget gennem kvalifikationsturneringen med to klare sejre. Torsdag står den polske tennisspiller over for Karoline Laursen, der er seedet som nummer to i damesinglerne. Dermed er der stor modstand til Aalborg-træneren. De mødes klokken 13.30 i Aalborg Tennisklub.

- Jeg træner jo ikke selv. Jeg træner andre, så jeg har ikke tiden til det. Derfor er det første sæt en slags træning for mig i de her kampe. Derefter kommer jeg ind i kampen. Men det er sjovt at spille på hjemmebane, fortæller Dominika Olszewska.

Til gengæld måtte holdkammerat og doublemakker Louise Kragelund se sig slået af Annelieke Steenhuisen, der vandt med cifrene 6-2 og 6-4, ligesom Sigurd Nellemann fra Hjørring Tennisklub tabte til Anders Bjørn Møller. Her vandt modstanderen et tæt opgør med sætcifrene 6-3 og 7-5.

I de to Aalborg-damers double vandt de 6-3 og 6-4 over Amalie Grube Andersen og Anna Løndahl Henriksen i kvartfinalen. Dermed står Dominika Olszewska og Louise Kragelund i semifinalen over for Vilma Krebs Hyllested og Karoline Laursen, der er førsteseedede i damedouble ved DM.

- Vi prøver bare at gøre vores bedste. Der er mange fra København, som vi ikke kender. Vi ved, at de er gode, men vi ved ikke, hvordan de spiller. Så vi må blive klogere på dem i løbet af kampen, lyder det fra Louise Kragelund.

Torsdag tages der hul på mixed doubles, hvor Dominika Olszewska spiller med tenniseleven Julius Rokkjær fra Hjørring.

DM i tennis onsdag

Dominika Olszewska har tidligere spillet tennis på professionelt plan og været træner i USA, inden hun satte kursen mod Aalborg og Nordjylland.