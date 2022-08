51-årig keeper gjorde livet surt for Jammerbugt i pokalslag om Vestkysten

FODBOLD:307 tilskuere - plus det løse- havde fundet vej til stadion i Klitmøller. Her bød den lokale fodboldklub på en historisk kamp. Den største i klubbens 89 år lange historie. For første gang var Klitmøller IF nemlig med i pokalturneringens hovedturnering.

Festens nok så vigtige gæst var Jammerbugt FC. Da 2. divisionsholdet ankom til Klitmøller, stod det ned i lårfede stråler. Med tanke på hjemmeholdets fysiske forfatning var det nok en klar fordel, at kampen ikke blev afviklet i alt for megen varme.

Et sjovt faktum var, at det trods status af divisionshold mod seriehold, var serieholdet fra Klitøller, der havde flest divisionskampe i startopstillingen. Rutinerede Rasmus Olsen og Jesper Overgaard talte godt op i den statistik. Det var dog gæsterne, der straks fra start dikterede kampens gang. Det blev til flere fine chancer, men ingen mål. Klitmøller fulgte dog flot med.

Klitmøller fra Serie 3 møder 2. divisionsholdet Jammerbugt FC i pokalturneringen. Klitmøller 2. august 2022 Foto: Bo Lehm

Da stadionuret var godt på vej mod 35 minutter, var der pludselig liv i Kltimøllers offensiv. Kasper Skak blev sendt i dybden af Frederik Steinfarth, hvilket afstedkom en kollektiv forventning blandt de mange lokale tilskuere, der brød ud i fælles appel for straffe, da Skak blev sat mat af en tackling fra Jammerbugts Victor Ochay.

Få minutter senere fik Klitmøller endnu en kontrachance af den store slags. Denne gang var det Kasper Skak, der agerede tjener, da han serverede en klassebold for Mathias Konradsen. Han var centimeter fra at bringe Klitmøller foran, men en god redning fra Pape Ndianye forhindrede den sensationelle udvikling.

Bedst som alle troede, at hjemmeholdets spillere kunne sætte sig veltilfredse ind i omklædningsrummet til en fortjent pause, ændrede Emmanuel Kulego på den sindstilstand. Han steg til vejrs og headede et indlæg ind til en helt igennem fortjent føring til gæsterne i de absolut sidste sekunder af første halvleg.

Klitmøller møder Jammerbugt i pokalturneringen, se alle billederne her:

Drømmen levede

Klitmøller var dog ikke blæst omkuld af Jammerbugts føringsmål. Kasper Skak skaffede et frispark lige udenfor Jammerbugts felt. Den mulighed omsatte Klavs Hellegaard på flotteste vis til en udligning, og så levede drømmen om et pokalmirakel i bedste velgående.

Drømmen fik dog et skud for boven, da Emmanuel Kulego få minutter senere scorede sit og Jammerbugts andet mål i kampen.

Her har Klitmøller netop brændt en af to store chancer i første halvleg. Foto: Bo Lehm

Så kunne man frygte for en nedsabling af et hjemmehold, der begyndte at vise træthedstegn, men Klitmøller blev ved, og det var bragende flot, at serie 3-holdet holdt kampen nogenlunde tæt trods flere tilfælde af krampe.

Blandt de mest iøjnefaldende præstationer hos hjemmeholdet var Klitmøllers 51-årige keeper Finn Olsen.

- Jeg har aldrig prøvet at spille en kamp i pokalturneringens hovedturnering, så det var en stor oplevelse at få lov til at prøve, siger Finn Olsen, der var stolt på egne og holdkammeraternes vegne.

- Det var flot, og virkelig godt kæmpet af alle mand, at vi kunne være med mod et divisionshold. Vi har tidligere prøvet at få en snitter mod Kjellerup i pokalturneringen, men vi var godt med i den her kamp, og vi havde også chancer, siger den rutinerede keeper, der ikke lader sig mærke af en fodboldmæssig fremskreden alder.

- 51 år er ingen alder, og alderen er ikke et problem. Jeg bliver ved så længe, de kan bruge mig, siger Finn Olsen, mens holdkammeraterne er godt i gang med at knappe de første øl op og tænde de første smøger.