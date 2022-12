570 håndboldkampe på tre dage: Onsdag blev "Mr. Thy Cup" hædret

THY-MORS:570 kampe er spillet rundt omkring i Thy og på Mors i løbet af de seneste tre dage, og torsdag kom så kulminationen på den store håndboldturnering Thy Cup, der er i år har været gæstet af ikke mindre end 175 hold fra både ind- og udland.

Torsdag formiddag var de lokale U9-piger fra Thisted IK i aktion i Hal 2 i Thy Hallen. Her mødte Thisted IK:1 i semifinalen FFI Håndbold fra Frederikshavn, og de to hold spillede en meget ligeværdig kamp.

I to halvlege á 13 minutter stod der 7-7, men i kampens sidste sekunder udnyttede en Thisted IK:1-spiller en dødboldssituation og sendte bolden i mål, lige over hovederne på en mur af FFI-spillere.

Med cifrene 8-7 tog Thisted IK:1 sejren, og det udløste stor sejrsjubel blandt de små håndboldspillere.

Der blev gået til makronerne i semifinalen mellem lokale Thisted IK og gæsterne fra FFI Håndbold i Frederikshavn. Foto: Bo Lehm

- Jeg troede, vi havde aftalt, at det ikke måtte blive så spændende, sagde træner Helle Bang efterfølgende til sin trætte spillertrup, der virkelig havde givet alt, hvad de havde.

- Jeg havde måske ikke lige set det komme, at vi nu skal spille finale. Det blev lige spændende nok her i semifinalen, og der blev virkelig gået til den i begge ender af banen. Det er de ikke så vant til, men det var fedt at se, at dommeren gav dem lov, opsummerede træneren.

Men det var også en trup, der begyndte at mærke trætheden efter flere dages intenst håndboldspil.

- De spillede tre kampe i går og skal spille to i dag, og jeg kunne godt se, at det var nogle lidt stivbenede spillere, der dukkede op i morges, sagde Helle Bang med et smil, og tilføjede:

- Det her er deres første turnering, og at de har hjemmebanefordel er med til at give dem lidt ro på. Og så er det fedt som træner at se, hvordan det sociale sammenhold udvikler sig hos dem imellem kampene, når der ikke er forældre med.

Der var matchbold til Thisted IK, og det udnyttede de små håndboldspillere dygtigt ved at sende bolden i nettet lige over hovederne på muren af FFI-spillere. Foto: Bo Lehm

Thisted IK:1 sluttede af på flotteste vis med at vinde A-finalen for U9-piger i endnu en neglebider mod Roskilde Håndbold:1, og med cifrene 12-11 kunne spillere og trænere fejre en veloverstået første turnering.

Til gengæld er det langt fra første gang, at der afholdes håndboldstævne i Thy i dagene mellem jul og nytår. Og onsdag aften blev der plads til anerkendelse af "Mr. Thy Cup", Steen Stoltenberg.

Steen Stoltenberg har siden 1974 været en del af Thisted IK, som spiller, træner for forskelige hold, dog mest børn- og ungdomshold, men også i en periode for klubbens 1. hold kvinder i divisionerne.

Steen Stoltenberg har i korte perioder været træner for andre klubber i Thy, men altid vendt hjem igen til Thisted IK. I dag er han ansat i en funktion i klubben kaldet "Sportslig Playmaker".

Steen Stoltenberg, der har stået for Thy Cup siden 1978, fik onsdag aften overrakt Jydsk Håndbold Forbunds sølvnål. Foto: Bente Poder

Han har desuden været bestyrelsesformand og klubkonsulent, og så har han ikke mindst været formand for Thy Cup udvalget siden Cup'ens start i 1978.

For sine mange bedrifter indenfor håndboldsporten modtog han onsdag en sølvnål fra Jydsk Håndbold Forbund.

- 44 år i spidsen for Thy Cup er næsten uvirkeligt og virkelig imponerende, sagde Mogens Bay, næstformand i Jydsk Håndbold Forbund, i sin tale til Steen Stoltenberg ved overrækkelsen.

Den først Thy Cup i 1978 blev spillet i tre haller med 400 deltagere. Til sammenligning har 2022-udgaven samlet 175 hold, 2100 deltagere og 500 frivillige hjælpere, fordelt i idrætshaller over det meste af Thy samt en enkelt på Mors.

Thy Cup finaledagen