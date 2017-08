AaB: Taktikken afhænger af Duncan

FODBOLD: Det sejrshungrende hold fra Nordjylland ser frem til at møde AGF i en kamp, der bliver intens og ligeværdig, mener cheftræner Morten Wieghorst.

Han tror ikke hans hold kan overraske gæsterne meget, da de to jyske storhold allerede har mødt hinanden adskillige gange i kalenderåret.

Uvisheden om, hvorvidt Morten ’Duncan’ Rasmussen spiller med, har betydet, at holdet har trænet forskellige taktikker op til dagens kamp.

- AGF er et hold der spiller noget anderledes, når Morten Duncan ikke er med, og det ved vi ikke, om han er, så vi har forberedt os på begge scenarier, siger Morten Wieghorst.

På midtbanen erstatter Magnus Christensen den skadede anfører Rasmus Würtz, og han er heller ikke i tvivl om, hvordan den jyske klassiker skal skæres.

- De skal bare have nogle tæsk. Nu havde vi jo en skidt kamp, sidst vi mødte dem i Aarhus, men vi plejer at have fint tag på dem ellers. Så jeg regner med, at vi går ud, og så trykker vi dem ned i eget felt, og så scorer vi nogle kasser, fortæller den 19-årige midtbanespiller.

Han lægger dog heller ikke skjul på, at Duncan bliver tung at danse med, hvis han dukker op.

- Hvis Duncan er der, så er det meget hovedstødsstyrke inde i feltet, og det skal man altid passe på med. Han er god til at opsnuse chancer, siger Magnus Christensen.

Han er ikke i tvivl om opskriften på succes:

- Vi skal bare score på de chancer, vi får. Længere er den ikke, siger han.

AaB møder AGF på Aalborg Portland Park lørdag klokken 17.30.