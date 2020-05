AaB: 99 procent beholder sæsonkortet

FODBOLD:Selvom Superligaen i fodbold igen skulle komme i gang på denne side af sommeren, bliver det uden tilskuere - på grund af coronaepedemien. Det betyder, at de 2900, der har sæsonkort i AaB, går glip af minimum syv superligakampe.

Derfor har klubben tilbudt dem, at de kan få refunderet penge, men det har kun ganske få benyttet sig af. I stedet har hovedparten valgt at donere deres tilgodehavende til enten talentarbejdet eller tiltag for fansene i AaB.

Ydermere har kun syv sæsonkortholdere valgt at sige nej til at forlænge deres faste plads til den kommende sæson. Dermed fortsætter 99 procent af fansene med at bakke op.

Derudover oplyser klubben, at 31 nye sæsonkortholdere er kommet til, så klubben er i plus på den konto.

- Alt i alt må man sige, at det er imponerende med den opbakning vi får fra vores mest loyale fans, og den grad af dedikation aftvinger virkelig respekt. Alle står i en svær tid og situation, så det fortæller noget om, hvor meget AaB betyder for de nordjyske fodboldfans, udtaler administrerende direktør Thomas Bælum.