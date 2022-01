AaB-analyse: Udlånt angriber overstrålede efterårets førstevalg

FODBOLD:Det gik lidt, som man kunne frygte, da AaB’s superligahold tirsdag aften spillede vinterens første testkamp.

Efter nogle hårde træninger i den første del af træningslejren på Malta havde spillerne tunge stænger, og intet mindre end 17 udskiftninger undervejs gjorde opgøret mod Sigma Olomouc til en rodet affære. På den baggrund var 0-3-nederlaget til det tjekkiske mandskab, der nærmer sig sæsonstarten i den hjemlige liga, ikke så overraskende.

Det må dog have været frustrerende for træner Rasmus Würtz at se, hvordan store personlige fejl lukkede Sigma Olomouc ind i en kamp, som AaB var startet bedst. Der blev spillet med høj risiko i opspillet, og da kvaliteten ikke fulgte med, blev det straffet nådesløst.

Den største skuffelse i kampen var for mig Milan Makaric, selvom man skal passe på med at udlede for meget af 30 minutters optræden.

Milan Makaric var pakket godt ind i tirsdagens testkamp på Malta. Foto: Lars Pauli

Den serbiske angriber satte bare ikke en fod rigtigt, og heller ikke de fysiske dueller, som burde være hans spidskompetence, vandt han mange af.

Til sammenligning viste den udlånte Hobro-angriber Kasper Høgh sig bedre frem, for han så stærk ud i duelspillet og tog alle de rigtige offensive løb.

Han burde selvfølgelig have scoret på en fri hovedstødschance, men alene det, at han kom frem til muligheder, betød, at han overskyggede Milan Makaric.

U19-spillere lyste op

Af de etablerede superligaspillere var det først og fremmest Mathias Ross, Daniel Granli, Iver Fossum og Kasper Kusk, der gjorde sig positivt bemærket.

Derudover var det faktisk et par af AaB’s U19-spillere, der lyste mest op.

Sebastian Stahlfest kom ind på den defensive midtbane og viste stor ro på bolden - ligesom han var hurtig og kreativ i sit afleveringspil.

Lidt længere fremme på banen tog Gustav Dahl også et stort ansvar og bidrog med sine løb og blik for spillet til, at AaB i kampens slutfase flere gange var tæt på en reducering.