AaB-anfører bejler til startplads i Parken efter stærkt indhop

ODENSE:Lucas Andersen måtte sande, at der ikke er langt fra himmel til helvede, da AaB fredag aften spillede 1-1 på udebane mod OB.

I kampens døende minutter havde anføreren netop tilkæmpet sig et straffespark, men mens han gjorde klar til at afgøre kampen til AaB's fordel, blev straffesparket trukket tilbage efter en offside på Marco Ramkilde i opspillet.

- Det var noget presset. Jeg forsøgte at holde fokus, og jeg havde allerede besluttet, hvor jeg ville sparke. Det var frustrerende, at VAR kom ind og fik sin indflydelse, men når der går så lang tid, ved man jo godt, at der er tvivl om det, siger Lucas Andersen.

Anføreren kunne dog alligevel glæde sig over, at han havde afgørende indflydelse på, at AaB fik point med hjem fra Odense, da han stod for oplægget til Pedro Ferreiras udlignende mål.

- Jeg forsøger at bidrage med det, jeg kan både før, under og efter kampen. Jeg synes, at jeg i de seneste kampe har vist, at jeg kan gøre en forskel, når jeg kommer ind, og det er selvfølgelig fantastisk.

- Jeg vil selvfølgelig hellere starte på banen, og hvis jeg ikke havde den følelse, tror jeg heller ikke, at jeg kunne levere det, jeg har gjort, når jeg er kommet ind. Men det her er større end mig, så jeg sidder ikke og surmuler, når jeg starter ude. Vi har brug for, at alle udfylder de roller, de får, siger Lucas Andersen.

Fredagens pointdeling betyder, at AaB for første gang siden september er over nedrykningsstregen.

- Det er et kæmpe boost, og nu har vi lagt presset over på de andre. Jeg ved godt, at Horsens har en kamp i hånden, men nu er presset på dem før deres kamp mod Midtjylland på søndag. Vores seneste periode har været rigtig stærk, og der er en fantastisk moral og energi, som jeg tvivler på, at man ser mange andre steder, siger Lucas Andersen.

Næste opgave for AaB er dog torsdagens pokalfinale i Parken mod FC København, og efter fredagens indhop byder Lucas Andersen for alvor ind på en startplads.

- Det håber jeg, for det kunne være en fantastisk oplevelse. Det er træneren, der sætter holdet, men peger han på mig, er jeg da klar til at gå ind i Parken med anførerbindet om armen, siger Lucas Andersen.