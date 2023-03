AaB-anfører efter ny fyring: - Er nødt til at bakke op

AALBORG:Da AaB's superligaspillere mandag morgen mødte ind på klubbens anlæg på Hornevej, blev de kaldt sammen af cheftræner Erik Hamrén, der overbragte dem nyheden om, at han er fortid på posten.

- Han informerede os som gruppe om, at det desværre ikke gik længere, fordi han var blevet fyret, fortæller Lucas Andersen.

- Efterfølgende var Kristoffer Pallesen og jeg inde forbi hans kontor for at takke ham for hans indsats og fortælle, at vi er kede af det på hans vegne. Vi spillere bærer et stort ansvar for den situation, som holdet og dermed Erik er blevet bragt i, forklarer AaB-anføreren, der beretter om en mandag, hvor følelserne har siddet uden på tøjet.

- Vi har jo haft et tæt samarbejde med Erik, så det har selvfølgelig været tungt at sige farvel til ham. Det har været en følelsesladet dag - ikke mindst for ham, der har så tunge bånd til klubben.

Erik Hamrén (th.) bliver afløst af den hidtidige assistent, Oscar Hiljemark, i jobbet som AaB's cheftræner. Foto: Henrik Bo

Én sejr i 13 superligakampe er den sørgelige kendsgerning, som betyder, at AaB har otte point op til overlevelse, før de kommende 10 opgør i nedrykningsspillet.

- Vi er ikke blevet taget med på råd, så det er ledelsens beslutning at fyre ham. Vi er udmærket godt klar over, at det ikke er trænerteamet, der spiller kampene. De lægger en plan, og den prøver vi så at udføre, og det har vi ikke været gode nok til. Omvendt må vi også bakke op om den beslutning, som bestyrelsen har taget og bare forsøge at få det bedste ud af det herfra, siger Lucas Andersen.

Indtil videre overtager den hidtidige assistent, Oscar Hiljemark, ansvaret som cheftræner i AaB, som han også gjorde i de tre første kampe i foråret 2022.

- Oscar har et fantastisk fodboldhoved og er utrolig ambitiøs og passioneret. Han forlanger meget af spillerne, og man er ikke i tvivl om, hvad han vil. Når han er på i træningen, giver han god energi til spillerne.

God energi gør det dog ikke alene for AaB, der i nedrykningsspillet skal sætte en sand stime af sejre sammen, hvis ikke nedrykningen skal blive en kendsgerning.

- Nu har vi en landskampspause, hvor folk kan få lov at få hovedet på nogle andre tanker med familie og venner, og samtidig er jeg sikker på, at trænerteamet kommer til at analysere det her til bunds og finder ud af, hvilken vej og retning, vi skal sætte i de sidste 10 kampe.

Lucas Andersen og AaB skal have lagt en plan, der får sejrene til at rulle ind på kontoen i en lind strøm, hvis nedrykningen skal afværges. Foto: Henrik Bo

- Jeg synes jo, at der har været flere gode præstationer og en god mentalitet i truppen. Tingene ser bare mere omstændelige ud, når man er inde i en ond spiral. Så virker det som om, at der skal mere til, før man får scoret og mindre til, før man får et mål imod sig, forklarer Lucas Andersen.

- Det er hårdt, når man bliver ved med at tabe fodboldkampe, men vi bliver også nødt til at finde de positive ting, for de skal være med til at bære os i de sidste 10 kampe.

- Hvis vi kan blive ved med at levere præstationer, hvor vi i hvert fald som minimum matcher vores modstander, som vi også til fulde gjorde søndag mod Randers, så har vi også en chance for at vinde fodboldkampe. Så er jeg godt klar over, at det også kræver, at vi skal være mere kyniske i begge felter, slutter AaB-anføreren.