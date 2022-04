AaB-anfører er blåstemplet til startplads

FODBOLD:Efter knap et års pause grundet en korsbåndsskade havde Lucas Andersen sit store comeback den 8. april, hvor han blev skiftet ind i superligaopgøret mellem AaB og Randers FC.

Siden fik AaB-anføreren yderligere minutter i Brøndby torsdag, og klubben er nu klar til at give kreatøren endnu flere minutter. Det fortæller cheftræner Lars Friis inden mandagens kamp mod FC Midtjylland.

- Det går godt med Lucas, og han er klar til at starte inde. Han kan godt være på holdkortet, slår træneren fast.

- Han er klar til at starte inde, hvis det er det, vi vil, og han har fået grønt lys til at spille rigtig meget af kampen. Det giver os den mulighed, og han kan åbne for nogle andre ting for os. Det er gået som ventet med ham, og han har været fysisk godt med i lang tid efterhånden.

En type som Lucas Andersen kan også blive vigtig i en kamp som den kommende mod FC Midtjylland.

- Det er en kamp, der bliver afgjort på individuelle færdigheder. Vi skal bringe vores individuelle færdigheder i spil, og vi ved, at vi skal møde et hold fyldt med individuelle færdigheder, som er på et højt, højt niveau, siger Lars Friis.