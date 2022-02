AaB-anfører er ikke klar til en flyvende tackling fra Rasmus Thelander

FODBOLD:Det er nu godt en måned siden, at AaB-anfører Lucas Andersen startede træningen op med holdkammeraterne oven på en korsbåndsskade. Den 27-årige kreatør deltager dog fortsat ikke i selve kamptræningen, og det står heller ikke på dagsordenen lige foreløbigt.

- Jeg er ikke der endnu, hvor jeg er klar til at blive testet i kamp eller kan deltage fuldt ud i træningen. Jeg er typisk med i et par øvelser, og det går heldigvis rigtig fint fremad. Det er fantastisk at føle sig som en del af holdet nu, siger Lucas Andersen.

Han tør dog fortsat ikke sætte dato på, hvornår han kan begynde at træne på fuld knald og dermed blive kampaktuel igen.

- Jeg håber da på, at det kan ske en gang i marts, men det kan også være, det først bliver i april. Det handler meget om, hvordan knæet reagerer på, at jeg opjusterer belastningen. Inde i styrkelokalet kan man ikke rigtige simulere en Thelander, der kommer flyvende i en glidende tackling, som man skal springe over. Det er den slags, jeg for alvor skal teste i de kommende måneder, siger Lucas Andersen.

Familieforøgelse glæder

Han var ikke med, da superligaholdet i januar tilbragte 11 dage på Malta, fordi han i samme periode stod til at blive far for anden gang.

- Det kostede mig ikke noget i forhold til genoptræningen, at jeg ikke var med på Malta. Nu kunne jeg i stedet træne videre herhjemme og samtidig have god tid til at pleje familien.

Lucas Andersen og kæresten havde i forvejen sønnen Carl på fire år, men nu har en velskabt datter også meldt sig hos familien. Det ændrer dog ikke på, at alle stadig får deres skønhedssøvn.

- Det er faktisk gået over al forventning. Hun har sovet godt indtil videre, og samtidig har vores søn taget helt fantastisk imod hende. Der er næppe noget, der føles bedre end at se det, siger en smilende Lucas Andersen.