AaB-anfører er skadesfri: Jagter topform fra sæsonstart

FODBOLD:Lucas Andersen både begyndte og afsluttede den forgangne sæson som skadet, men nu er han tilbage på fodboldbanen.

En korsbåndsskade holdt AaB-anføreren ude i størstedelen af sæsonen. Efter comebacket i april blev det til syv optrædener, inden en skade i en udekamp mod Randers FC afsluttede sæsonen før tid, men nu træner han igen på lige fod med holdkammeraterne i AaB, der i denne uge har taget hul på forberedelserne frem mod den kommende superligasæson, der sparkes i gang 17. juli.

- Det går rigtig godt. Jeg har brugt ferien på at få løbet og styrketrænet en masse, så jeg kunne være med på banen, når vi vendte tilbage, og det lykkedes heldigvis. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan være med fra start i en opstart og give den fuld gas sammen med resten af holdet. Det er et stykke tid siden, jeg har prøvet det, siger Lucas Andersen.

Skaden i kampen mod Randers betød, at anføreren ikke var med i den sidste del af sæsonen, hvor AaB formøblede muligheden for at sikre sig en plads i kvalifikationen til Conference League.

- Jeg kunne bare mærke, at det begyndte at spænde for meget op på bagsiden af benet. Jeg har lært af tidligere episoder, at man skal trække sig i tide, og det viste sig jo også at være den rigtige beslutning, når jeg nu kan stå her i dag, siger Lucas Andersen, der fik mere end en halvlegs spilletid i fem af de syv kampe efter sin langvarige skadespause.

- Når vi nu ser tilbage, kan det godt være, at jeg kom til at spille for meget for hurtigt, men som hold stod vi også i en situation, hvor flere skader og karantæner betød, at vi havde en utrolig smal trup.

- Går den, så går den, og det gik også godt indtil den kamp i Randers. Man bliver jo hele tiden klogere, men det her er også en sport, hvor man presser den til grænsen hele tiden, og nogle gange kommer man også til at gå over den grænse, uden at det heldigvis var noget alvorligt, siger Lucas Andersen.

Forud for det havde han næsten været ude i et år med korsbåndsskaden, som han pådrog sig i en udekamp mod SønderjyskE i forrige sæson.

- Jeg kunne sagtens mærke, at jeg havde været ude længe. Jeg er heldigvis gode venner med bolden, men bare det at komme ind og få den belastning uge efter uge og kamp efter kamp er noget andet. Der er også noget mentalt i det, når man har været ude i næsten et år, men nu er det blevet hverdag, så jeg stoler efterhånden på min krop igen, siger Lucas Andersen.

Nu håber han bare, at han kan komme skadesfri igennem de næste ugers opstart forud for superligapremieren på udebane mod Viborg 17. juli.

- Jeg skal bare bygge stille og roligt op og have justeret belastningen, så jeg står toptunet mod Viborg. Det er noget federe at kunne træne med holdet i stedet for at løfte vægte eller sidde på en cykel indenfor, siger Lucas Andersen, der dog ikke regner med spilletid i lørdagens testkamp mod AGF.

- Jeg tror ikke, at jeg skal spille, for det handler som sagt om at styre belastningen. Nu har jeg trænet med de sidste tre dage, hvor der har været en masse tests og generelt er blevet trænet hårdt. Jeg kunne nok godt spille, men det vigtigste er, at jeg er toptunet til den første superligakamp, siger Lucas Andersen.