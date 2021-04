AaB-anfører er tvivlsom: Her er status inden Horsens-kamp

FODBOLD:Det var uden deltagelse af Lucas Andersen, da AaB's superligahold lørdag formiddag trænede for sidste gang inden søndagens udekamp mod AC Horsens.

Anføreren, der efter en lang skadespause har fået spilletid i de to seneste kampe, var uheldig ved fredagens træning.

- Lucas fik et vrid i anklen til træning i går, og for at han kan komme sig ordentligt over det, trænede han ikke i dag. Vi håber, at han er klar i morgen, for det er ikke nogen stor skade, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Den manglende deltagelse i den afsluttende træning er dermed ikke ensbetydende med, at Lucas Andersen ikke kan få spilletid for tredje kamp i træk.

- Han er med sikkerhed med i truppen, og så laver vi en ny test i morgen. Det handler meget om, hvordan han selv føler, men jeg tror, at det kan nå at forbedre sig meget i de næste 24 timer, siger Martí Cifuentes.

I onsdagens sejr over OB var det Tom van Weert, der måtte udgå efter et vrid i anklen, men han var tilbage på træningsbanen lørdag.

- Toms skade ligner den, Lucas har fået, og den har været meget i bedring de sidste 24 timer. Tom så skarp ud i dag, og han er klar til i morgen, siger Martí Cifuentes.

Dermed er det kun Oscar Hiljemark, der med sikkerhed er ude af søndagens kamp, Den svenske midtbanespiller er dog også i bedring og deltog i dele af lørdagens træning.

- Han er ikke så langt fra at være klar. Planen er, at han skal træne med holdet fra tirsdag, og så må vi se, hvordan hans fremskridt er. Vi skal være kloge og tage det skridt for skridt, men han er tæt på at være klar igen, siger Martí Cifuentes.