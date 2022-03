AaB-anfører har store forventninger til ny cheftræner

FODBOLD:AaB's superligatrup fik en ny boss, da Lars Friis onsdag mødte ind til sin første arbejdsdag som cheftræner i den nordjyske superligaklub.

For anfører Lucas Andersen var onsdagens møde dog ikke det første med den 45-årige midtjyde.

- Jeg husker Lars som en rigtig god træner og ham, der stod for det, da vi var samlet i talentcentrene som U15-spillere. Som jeg husker ham, er han en person, der er utroligt god med mennesker og meget stærk fodboldfagligt, og det er jo også det, man har læst og hørt fra de klubber, hvor han har været tidligere, siger Lucas Andersen.

Lars Friis præsenterede sig selv for AaB-truppen onsdag morgen, inden turen gik til Gistrup, hvor det første træningspas under den nye cheftræner fandt sted.

- Han har fortalt lidt om, hvad han står for, og hvad han vil have ind på holdet. Han har rost det arbejde, der er blevet leveret af truppen og staben indtil videre, så vi skal fortsætte ad det spor, men han tager også nogle små justeringer med.

- Det bliver fedt, for han virker utroligt energisk og motiveret, så jeg glæder mig utroligt meget. Han er meget ambitiøs med os spillere og med klubben og vil forsøge at give den et ekstra skub fremad, som det også skete under Cifuentes (tidligere cheftræner Martí Cifuentes, red.), siger Lucas Andersen.

Lars Friis har afleveret et godt første indtryk i AaB. Foto: Claus Søndberg

AaB-truppen har siden 25. januar vidst, at Lars Friis blev ny cheftræner. Oprindeligt var det dog først planen, at han skulle tiltræde 1. august, og derfor har AaB i vinteropstarten og i forårets første kampe gjort brug af en midlertidig løsning med assistenttræneren Oscar Hiljemark som fungerende cheftræner.

- Jeg synes ikke, at det har været en svær situation. Fodboldverdenen er jo sådan, at det er meget dag til dag. Man skal yde på træningsbanen hver dag, og der er kamp hver weekend, så det er i alles interesse at finde ind i en dagligdag så hurtigt som muligt.

- Det har vi gjort, velvidende at der kunne ske noget, men vi har jo vidst ligeså lidt som resten af befolkningen. Det er dog dejligt med en afklaring, så vi ved, at det nu er Lars, der er ved roret det næste lange stykke tid. Så skal vi sammen hjælpe hinanden til tops, siger Lucas Andersen.

Anføreren selv er dog ikke til Lars Friis' disposition endnu. Han har trænet med i næsten fuldt omfang den seneste uges tid, men er stadig ikke helt kampklar oven på den korsbåndsskade, han pådrog sig i maj sidste år.

- Jeg håber, at jeg er klar inden for nogle uger. Om det bliver om to eller tre uger, ved jeg ikke, for det handler meget om følelsen. Lige nu drejer det sig om at få en masse fodboldtræninger i benene, og det vigtige er også, hvordan jeg kommer tilbage og ikke hvornår, siger Lucas Andersen.

Han har tidligere erklæret, at han håbede at få comeback inden grundspillets afslutning. Sidste kamp er søndag 20. marts på hjemmebane mod Brøndby.

- Jeg fokuserer ikke så meget på, om jeg når det. Om der går en uge fra eller til, gør mig ikke så meget i forhold til det forløb, jeg har været igennem. Jeg vil selvfølgelig gerne tilbage på banen, men som sagt handler det om, hvordan jeg kommer tilbage og ikke hvornår. Det vigtigste er, at jeg er i topform først, siger Lucas Andersen.