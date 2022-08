AaB-anfører i konfrontation med fans: Dét sagde han

FODBOLD:AaB's slukørede superligaspillere takkede efter mandagens 1-3-nedtur i Silkeborg de mange medrejsende fans for den forgæves opbakning undervejs på Jysk Park.

Lucas Andersen og kompagni måtte foran udebaneafsnittet stå model til en række mindre pæne gloser fra de skuffede fans, og det accepterer AaB-anføreren.

- Det er klart, at der var mange frustrationer hos fansene, som jo støtter os i tykt og tyndt. De har gang på gang skabt en utrolig kulisse og opbakning, og efter en kamp som den her skal de også have lov at komme ud med deres frustrationer, fortæller Lucas Andersen.

AaB var mandag aften på besøg hos Silkeborg i 3F Superligaen. Foto: Henrik Bo

Han blev efter kampen stående ganske længe foran de mange AaB-fans.

- Vi sætter utrolig meget pris på deres opbakning, og det var samtidig vigtigt for mig at kommunikere til dem, at vi er mange, der har AaB i hjertet, og at den her sæsonstart gør mindst lige så ondt på os. Vi har ambitioner om meget mere, og jeg synes da også, at den konfrontation sluttede fornuftigt, forklarer Lucas Andersen.

Han forsøger at kigge frem mod den næste opgave, der allerede venter på søndag, når topholdet FC Nordsjælland gæster Aalborg Portland Park.

- Jeg tror stadig på, at vi har en konkurrencedygtig trup, som over tid nok skal levere gode fodboldresultater, selvom det lige nu ikke går vores vej.

- Vi skal finde noget af det spil frem, som vi viste i den seneste hjemmekamp mod Horsens, og så skal vi være mere kyniske på de muligheder, vi får. I første halvleg mod Silkeborg havde vi også en to-tre store chancer for at straffe dem, som vi ikke greb, lyder AaB-anførerens analyse.

