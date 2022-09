AaB-anfører imponeret af Hamrén: Man kan mærke, at det er en mand med international erfaring

FODBOLD:AaB's superligatrup mødte torsdag morgen ind til en ny virkelighed.

Så sent som onsdag stod Lars Friis i spidsen for træningen, men en dag senere var han fyret og erstattet af Erik Hamrén, der torsdag formiddag ledte sin første træning efter comebacket til den klub, han også stod i spidsen for fra 2004 til 2008.

- Først og fremmest er det dejligt, at det ikke er os som spillertrup, der har stået med sådan en beslutning. Jeg er utroligt ked af det på Lars' vegne, for han har haft en hverdag herude og nogle visioner, som vi ikke har opfyldt.

- Det er Lars en del af, men det er vi spillere også, så vi er også nødt til at sige, at der er ting, vi ikke har gjort godt nok.

- Omvendt står Erik her i dag, og vi må kigge fremad. Der er nogle nye øvelser og nogle småting, vi nok skal have justeret inden en utrolig vigtig kamp på lørdag (mod AGF, red.), så vi har ikke tid til at gå og ærgre os og snakke om, hvordan det var i går. I dag er en helt ny dag med nye folk, og vi ser ind i en ny fremtid. Det kan lyde barskt, men det er sådan, det er, konstaterer anfører Lucas Andersen.

Erik Hamrén sagde i 2008 farvel til AaB ved at sikre nordjyderne det tredje danske mesterskab, og han satte også allerede et markant aftryk, da han torsdag var tilbage på træningsanlægget i Aalborg Øst.

Erik Hamrén ny AaB træner, The Boss is back in town Aalborg 15. september 2022. Foto: Torben Hansen

- Først og fremmest har jeg fået indtrykket af, at han er en rigtig stærk leder. Han har en god karisma, og man kan mærke, at det er en mand med international erfaring, og at han har prøvet en masse.

- Det er vigtigt, for hvis vi opsummerer den seneste tid er overskriften, at vi ikke har vundet nok. Er der én ting, Erik står for, er det, at han kan vinde fodboldkampe, om det så er på den ene eller anden måde. Det synes jeg også, at man kunne fornemme i dag, siger Lucas Andersen.

Anføreren og resten af AaB-holdet skal som nævnt allerede i kamp under Erik Hamréns ledelse på lørdag, hvor der venter en udekamp mod AGF.

- Jeg tror ikke, at der kommer den store revolution, for han kender jo det her game godt nok til at vide, at det er der ikke tid til. Det bliver nok nogle finjusteringer hist og her, så vi står bedst muligt i forhold til at få tre point i Aarhus.

- Det kan måske være noget taktisk, noget angrebsmæssigt eller noget i forhold til dødboldene. Når han så har fået lidt mere tid, kommer vi nok til at se hans visioner tydeligere. Vi har også allerede kigget på nogle klip af, hvad der trods alt har fungeret i den seneste periode. Det handler om nogle små ting, så vi kan få det her vendt og begynde at præstere mere kontinuerligt, siger Lucas Andersen.