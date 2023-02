AaB-anfører melder sig klar til ligastart

AALBORG:Der er få dage til, at Superligaen igen sparkes i gang, og på Hornevej i Aalborg Øst forbereder AaB sig på en hård kamp for overlevelse.

Når den sættes i gang i form af fredagens hjemmebanekamp mod AGF, står aalborgensernes anfører klar. Lucas Andersen melder sig nemlig helt frisk, selvom han sad over i lørdagens generalprøve mod Vendsyssel FF.

- Der var en lidt kort termin i forhold til, at vi havde en lang rejsedag torsdag efter træningslejren. Der var mange hårde træninger dernede, og det havde været en smule tæt. Så vi valgte ikke at tage nogen chancer, og så har jeg haft en fuld uges træning herhjemme i stedet. Af tidligere skader har jeg lært, at man skal føle det an hele tiden, så hvis der er det mindste, er det bedre at slippe gassen en smule for så at træne fuldt med igen, fortæller Lucas Andersen.

Når kreatøren kigger tilbage på vinterpausen og opstarten, er det med en meget opløftet pande. Han føler sig nemlig bedre med end længe.

- Det har været en god opstart. Jeg har været med hele vejen og har spillet 90 minutter i en kamp. Jeg har haft et godt overskud og haft det godt både fysisk og mentalt, siger han.

På tværs af hele holdet mærker Lucas Andersen også en intensitet og energi, som han håber på at kunne tage med i kampen for at krydse nedrykningsstregen.

- Energien har været god, og der har været mange positive ting at tage med. Vi har forbedret mange aspekter gevaldigt, selvom vi kun vandt én træningskamp. Meget har set fornuftigt ud, og jeg er sikker på, at alle ser toptunede og skarpe ud på fredag. Der er kommet nogle nye spillere ind, og vi har fået et nyt boost. Sammenlagt vil jeg mene, at vi har gjort alt, hvad der skal til for at stå så skarpt som muligt, fortæller han.

- Det er ret intenst på træningsbanen. Der er meget konkurrence om pladserne. Der er god konkurrence og stor kvalitet. Det er meget lige, når vi spiller de forskellige spil. Der er noget temperament, og det hele starter på træningsbanen. Sidder det der, så bliver det væsentligt nemmere at tage med ind i kampen, tilføjer Lucas Andersen.

I efterårets sidste tre opgør kom Lucas Andersen ind fra bænken. I den første halvsæson missede han således kun ét ligaopgør.

Under lørdagens træningskamp mod Vendsyssel måtte Theo Sander udgå, da han slog sin ankel i et sammenstød med Ayo Simon Okosun. Den 18-årige målmand var tilbage i tirsdagens træningspas, hvor han dog forlod banen tidligere end sine holdkammerater.