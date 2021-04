AaB-anfører om tilskuercomeback: Derfor, vi spiller fodbold

FODBOLD:Lucas Andersen fortsatte sit comeback hos AaB, da superligaholdet onsdag aften slog OB 3-2 hjemme på Aalborg Portland Park.

Anføreren fik den sidste halve time på banen og blev noteret for en assist på Tim Pricas mål til 3-1. Derover leverede han en række fine tekniske detaljer og var med i meget.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen

- Jeg synes, jeg nåede at være med til at skabe et par store chancer i mit comeback i Vejle, og i dag var jeg vel involveret i en fire-fem stykker. Jeg vil gerne være en kampafgørende spiller, og det synes jeg, jeg var i dag, siger Lucas Andersen.

Han strålede af gode grunde om kap med aftensolen over Aalborg, hvor de længe ventede tilskuere igen havde fået lov til at komme inden for murene til opgøret i Kvalifikationsspillet.

AaB mødte onsdag aften OB i 3F Superligaens kvalifikationsspil. Foto: Henrik Bo

- Det var en fantastisk aften på stadion. Tilskuerne var tilbage og skabte en fed kulisse. Hvis nogen var i tvivl om, at fodbold er til for fans, så er det vist blevet understreget tydeligt over hele Europa de seneste par døgn. Det er dem, der er med til at skabe den eufori, der er omkring en tackling, en dribling eller et mål. Den energi, det giver, at de bakker op, er det fedeste. Det er jo årsagen til, at vi alle spiller fodbold, forklarer Lucas Andersen.

Kampen mod OB blev kun en smule spændende, fordi AaB brændte to straffespark undervejs, og det ville næsten ikke have været til at bære for spillerne, hvis indsatsen ikke havde givet tre point.

- Vi leverede som hold en fantastisk præstation over hele linjen og skabte et hav af chancer. Det er positivt, for I har jo været lidt efter os med, at vi ikke har skabt nok. I dag var der et godt drive i spillet og vi var stærke i duellerne og skulle jo have scoret mindst fem mål, siger Lucas Andersen.