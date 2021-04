AaB-anfører var i sit es mod Lyngby: - Vi kunne have vundet med seks eller syv

FODBOLD: Dirigenten satte tonen, da AaB fredag klædte Lyngby af med 4-0 i 3F Superligaens kvalifikationsspil.

Med sit elegante lob over en sagesløs Lyngby-målmand åbnede anfører Lucas Andersen AaB’s fredagsfest med sit føringsmål efter 11 minutters spil, og derfra var der reelt klasseforskel.

- Jeg vil gerne være kampafgørende, men det er også nemmere, når vi som hold spiller, som vi gjorde i en fantastisk kulisse på en fantastisk bane. Vi kunne have vundet 6- eller 7-0 på en god dag, siger Lucas Andersen.

AaB-træner Martí Ciufentes var heller ikke i tvivl om, at han havde set sit hold levere den hidtil bedste præstation i 2021.

- Der har også været gode perioder i andre kampe, men set over 90 minutter er det den mest komplette præstation. Der er stadig ting at forbedre, men jeg er meget tilfreds med vores tilgang til kampen, og hvor modige vi var i forhold til at udføre de ting, vi har talt om i løbet af ugen.

- Vi havde en god ro i opbygningsspillet, vi var gode til at forstå, hvornår vi skulle bryde linjerne i spillet, og vores presspil var også rigtig godt. Jeg er også rigtig tilfreds med, hvor meget vores indskiftere gav os, siger Martí Cifuentes.

På alle parametre var der klasseforskel i forhold til skuffelsen i søndags i Horsens.

- De udfald skal vi have renset ud i, hvis vi skal være med i toppen. Vi skal præstere uge efter uge, og det er det, vi leder efter. Nu har vi præsteret godt i de to seneste hjemmekampe, og det er det, vi skal tage med videre, siger Lucas Andersen.