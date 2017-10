AaB-anfører var overrasket over straffespark

FODBOLD: AaB tabte for første gang i otte kampe i Alka Superligaen, da det søndag blev til et 1-4-nederlag ude mod FC Midtjylland.

AaB-nedturen begyndte i første halvleg, da Jakob Poulsen bragte FC Midtjylland foran 1-0 på et straffespark, som den vikarierende AaB-anfører Kasper Pedersen havde begået på Paul Onuachu.

- Jeg har ikke set situationen igen, så det er svært at sige, om der var straffespark, men i selve situationen var jeg overrasket over, at der blev fløjtet. Jeg følte ikke, at jeg havde fat i armen på ham, men jeg vil gerne se situationen igen, før jeg siger, om jeg synes, det var forkert dømt, siger Kasper Pedersen.

Han ærgrede sig over det store nederlag i Herning.

- Vi må give Midtjylland, at de var rigtigt effektive. Der var situationer i kampen, hvor den kunne have vippet begge veje, men det var Midtjylland, der trak det længste strå i dag, siger Kasper Pedersen.