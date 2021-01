AaB-anfører efter nyt nederlag: Vi kan på ingen måde være tilfredse

FODBOLD:AaB indkasserede onsdag det tredje nederlag i lige så mange træningskampe forud for forårssæsonen i Superligaen.

Se billederne fra kampen nederst i artiklen

På kunstgræsbanen i Gistrup løb bundproppen Lyngby med en 1-0-sejr på et mål af Kasper Jørgensen i det 27. minut. Det var en fortjent føring på baggrund af de første 45 minutter, hvor gæsterne dominerede på bolden og gjorde det svært for AaB at skabe noget som helst.

- Vores høje pres fungerede slet ikke, så vi endte med at stå lavt på banen, hvor vi samtidig blev alt for passive, siger anfører Rasmus Thelander.

AaB kom bedre med i anden halvleg, hvor de fik sat spillet højere oppe - uden dog at få skabt de store åbne chancer. Kristoffer Pallesen fik dog bolden i mål i slutfasen, da han flot flugtede bolden i nettet fra kanten af feltet, men målet blev annulleret for, at Oliver Klitten forinden havde haft armen på.

- Vi fik ændret nogle ting til anden halvleg og havde en klart bedre fornemmelse der. Det var vigtigt for os, siger Rasmus Thelander, der dog også erkender udfordringerne.

Kampfakta: AaB - Lyngby 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Kasper Jørgensen (27. minut) Startopstilling AaB: (4-2-3-1): Jacob Rinne - Frederik Børsting, Mathias Ross, Rasmus Thelander, Daniel Granli - Magnus Christensen, Pedro Ferreira - Tim Prica, Iver Fossum, Marcus Hannesbo - Kasper Kusk VIS MERE

- Vi taber for tredje gang, lukker igen mål ind og skaber for lidt, så vi kan på ingen måde være tilfredse. Men jeg vil gerne holde fast i, at vi har fået en ny træner, som har nogle nye ideer, vi skal vænne os til, og at vi på baggrund af anden halvleg har en god fornemmelse, vi kan tage med videre til den næste kamp, siger AaB-anføreren.

Her står der point på spil, når AaB onsdag 3. februar får FC København på besøg til forårspremieren i Superligaen.