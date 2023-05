AaB-anfører vil revanchere rædselsfinale

AALBORG:Det var stor forløsning på hele stadion, da Lucas Andersen sendte sit frispark ind til 3-1 mod Silkeborg IF og sendte AaB mod en pokalfinale. Efter en dominerende kamp fra aalborgensernes side udløste tomålsføringen en jubel, som sjældent er set på selvsamme bane i indeværende sæson.

Det ligger der mere bag end blot deltagelsen i årets pokalfinale. For Lucas Andersen var AaB's seneste pokalfinale i 2020 - mod SønderjyskE i en coronadecimeret kulisse i Esbjerg - nemlig én stor nedtur.

- For mig er den rette pokalfinale at spille i Parken - halvt fyldt med aalborgensere. Jeg kan godt leve med, at jeg udgik med en skade i 2020, og Sønderjyske scorede, mens jeg lå ned. Det var en hård tid. Men tager vi den her, er det lykkeligt glemt, siger AaB-anføreren.

- Her omkring de afgørende kampe i pokalturneringen vil man gerne i den finale. Sidst føltes det ikke som en finale. Der var restriktioner. Der måtte ikke komme ret mange folk ind. Der var kampstop, fordi der var nogen, der stod op. Det er et vildt perspektiv i forhold til den verden, vi levede i lige der. For mig er en rigtig pokalfinale i et fyldt Parken, hvor halvdelen af stadion er klædt i rødt og hvidt, tilføjer Andersen.

Går stadig forrest

Skaden i den pågældende finalekamp i 2020 blev ligeledes starten på en lang og hård periode, der bragte AaB-kreatøren langt fra sit vanlige jeg. Siden er han kommet tilbage på grønsværen, men det har på det seneste været som indskifter - hvilket også var tilfældet i torsdags pokalopgør.

- Det er min rolle lige nu. Jeg er gået ind til den med oprejst pande og har forsøgt at give al den energi, som jeg overhovedet kan, til holdet. Er der noget taktisk, har jeg budt ind. Der har jeg ikke ændret mig. Jeg er stadig anfører for holdet og klubben, og det kræver, at jeg går forrest, siger han.

Dermed er de personlige ambitioner lagt til side, mens rollen har ændret sig gennem de afgørende kampe i foråret.

- Personligt er det selvfølgelig frustrerende, fordi jeg gerne vil spille, men det er noget, som er større end mig. Det er klubbens overlevelse og en pokalfinale. Nu er vi godt på vej, og det vidner om et stærkt hold, at vi kan være afgørende, som vi er. Sådan er det, om det er mig som indskifter eller en på 16 år, lyder det fra Lucas Andersen.

Noget større end én selv

Mens AaB har kæmpet for overlevelse i Superligaen, har man sideløbende jongleret med pokalkampene i et til tider proppet program. Det har det aalborgensiske mandskab brugt som en pause fra det markante pres, der ligger i nedrykningsspillet.

- Det har været en lang og hård rejse, hvor pokalturneringen har været et frirum for os. At krone det med en pokalfinale i Parken, hvor der kan komme et fyldt stadion, er fantastisk. Det bunder i en stærk mentalitet og energi i truppen, siger Lucas Andersen.

Pokalfinalen kan ligeledes været en markant dag i AaB-anførerens karriere. Siden sit udlandseventyr har han nemlig drømt om at vinde noget med sin hjerteklub.

- Da jeg kom tilbage, var det første, jeg sagde, at jeg kom hjem for at vinde noget. For mig vil det også være en kæmpe præstation at sikre overlevelse. Hvis det kan krydres med pokaltitlen, kunne det ikke være skrevet meget bedre, siger han.

Pokalfinalen spilles Kristi himmelfartsdag i Parken mod enten FC København eller FC Nordsjælland. Det bliver AaB's 13. pokalfinale, hvoraf man har tabt ni og vundet tre af de foregående.

AaB klar til pokalfinalen