AaB-angriber er blevet opereret: Her er status inden FCN-kamp

FODBOLD:I torsdags blev AaB's Martin Samuelsen opereret for den brækkede næse, han pådrog sig for godt en uge siden i 0-2-nederlaget mod FC Midtjylland, men nordmanden er tilbage på træningsbanen.

Han er dog yderst tvivlsom til søndagens udekamp mod FC Nordsjælland, idet han iført sin beskyttende maske ikke gennemførte hele lørdagens træning.

- Han startede træningen sammen med resten af holdet, men da vi kom til at skulle træne dødbolde med de dueller, det medfører, havde han blandede følelser omkring det, så vi besluttede at trække ham ud, og så må vi nu sammen med lægestaben afgøre, hvad der skal ske, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Han vil dog ikke helt afskrive, at Martin Samuelsen er med i den trup, han tager med til Farum.

- Der er ikke truffet nogen beslutning, men det er muligt, at han er med. Det afgørende er, hvordan hans fornemmelse er. Han blev opereret i torsdags, og det er op til ham, hvor komfortabelt han synes, at det er at spille med den maske, eller hvor komfortabelt han synes, at det er, hvis han skal spille uden masken, siger Martí Cifuentes.

Søndagens kamp bliver med sikkerhed igen uden Oscar Hiljemark og anfører Lucas Andersen. Sidstnævnte var dog på banen lørdag, hvor han trænede for sig selv under opsyn af fysioterapeut Simon Enevoldsen. I forhold til nederlaget mod FC Midtjylland vender forsvarsspilleren Daniel Granli tilbage efter endt karantæne.