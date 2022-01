AaB-angriber er gået i stå: Nu bliver han udlejet

FODBOLD:Superligaklubben AaB vinker farvel og på gensyn til angriberen Tim Prica. Den 19-årige svensker skal de næste 18 måneder spille på en lejekontrakt hos den østrigske bundesligaklub WSG Tirol.

- Han er en talentfuld ung spiller, men i det seneste halve år er det ikke gået sådan, som hverken vi eller han havde forventet, siger sportschef Inge André Olsen.

Se billedgalleri med Tim Prica nederst i artiklen

Tim Prica kom til AaB i sommeren 2020 og scorede fem mål i sin første sæson i det nordjyske. I efteråret fandt han dog kun to gange vej til startopstillingen i Superligaen og blev blot noteret for én scoring.

- Forventningerne til Tim har været høje - ikke mindst fordi han bærer en tung AaB-arv med efternavnet Prica. Han har også meget høje forventninger til sig selv, men nogle gange har en spiller bare brug for luftforandring for at tage det næste skridt. Det har Tim og hans agent været helt enige i, siger AaB's norske sportschef.

Tim Prica rejser med AaB hjem fra Malta for at pakke sine ting, hvorefter turen torsdag går til Østrig. Foto: Lars Pauli

WSG Tirol, som AaB så sent som fredag spillede 2-2 mod på træningslejren på Cypern, er ifølge Inge André Olsen et noget nær optimalt miljø for Tim Prica at havne i.

- Vi kender personerne i Tirol, og det er en fantastisk klub i en lille østrigsk by, hvor de tager sig godt af spillerne og har vist, at de er gode til at talentudvikle. Samtidig har den østrigske Bundesliga et ganske godt niveau, mener sportschefen.

Aalborgenserne understreger dog, at de fortsat tror på Tim Prica, for man har samtidig med udlejningen forlænget angriberens aftale med ét år, så den nu først udløber i sommeren 2025.

- Forlængelsen var en klar betingelse for os, for vi håber og tror på, at han kan komme tilbage til AaB om halvandet år som en bedre og mere voksen spiller. Alternativt kan det jo også være, at han gør det så godt i Tirol, at han bliver solgt videre ud i den store verden, siger Inge André Olsen.

Tim Prica har et voldsom temperament, men han har også ofte været lidt af en spasmager i AaB-truppen. Foto Lars Pauli

Han understreger, at AaB har fat i den lange ende omkring Tim Pricas fremtid.

- Der er ikke nogen klausul, som Tirol kan udnytte. Men til gengæld kan de få en andel i en fremtidig transfer på Tim, hvis han bliver så god, at han på et tidspunkt sælges videre, forklarer nordmanden.

AaB købte tidligere i januar angriberen Kasper Høgh i Hobro IK, og det var ifølge AaB's sportschef en brik i den kabale, som man allerede på det tidspunkt vidste, skulle inkludere en udlejning af Tim Prica.

19



































Se billedgalleri med Tim Prica i aktion på Malta. Fotos: Lars Pauli

Hold dig opdateret om AaB: Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB her