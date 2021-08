AaB-angriber er klar til flere superligaminutter

FODBOLD:Efter at have trænet med tre uger viser angriberen Milan Makaric god formmæssig fremgang på træningsbanen hos AaB.

Den 25-årige serber, der har underskrevet en fireårig aftale med superligaklubben, har indtil videre måtte nøjes med to indhop af henholdsvis et kvarter og 20 minutters varighed.

- Han kom direkte fra fire ugers ferie, så han har haft brug for noget tid. Men han er ved at blive mere skarp i sine bevægelser, ligesom han er ved at finde ind i den måde, vi gerne vil spille på, siger en tilfreds cheftræner, Martí Cifuentes, om AaB's nyeste indkøb.

Meget tyder på, at Milan Makaric derfor kan have udsigt til at få en markant større rolle, når AGF søndag aften gæster Aalborg Portland Park.

- Vi har ikke villet risikere, at han blev skadet, selvom han har brug for minutter for at komme i form. Men nu er vi i en lidt mere sikker zone, så der kunne meget vel vente nogle flere minutter mod AGF, siger Martí Cifuentes.