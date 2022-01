AaB-angriber er sikker: I kommer til at høre mere til mig

FODBOLD:Det har været en kæmpe omvæltning for serberen Milan Makaric at skifte til superligaklubben AaB.

Da den 26-årige angriber i sommer landede i Aalborg, var han på mange måder på bar bund. Det erkender han nu i et interview på holdets træningslejr på Malta.

- Alle i klubben tog godt imod mig, men den danske kultur er meget forskellig fra den serbiske, og jeg kunne ikke rigtig kommunikere med de andre spillere, fordi jeg ikke talte engelsk, fortæller Milan Makaric.

Se video og billedgalleri med Milan Makaric nederst i artiklen

- Derfor var det fra dag ét en topprioritet for mig at kunne mestre engelsk, og nu kan jeg heldigvis godt kommunikere med alle, selvom jeg stadig er i gang med at lære sproget.

I overgangsfasen har det været en stor hjælp for Milan Makaric, at AaB har serberen Vladimir Prijovic og nordmakedoneren Aleksandar Trajkovski i truppen.

Milan Makaric vil lægge på sit niveau på alle parametre. Også det fysiske, som ellers i forvejen er en af spidskompetencerne. Foto Lars Pauli

- Vi kan forstå hinanden, og de er nogle gode fyre, som jeg har et fantastisk sammenhold med, siger Makaric, der også har fået selskab af sin kæreste i Aalborg.

- Derfor savner jeg selvfølgelig stadig min min familie og mine venner fra Serbien, men heldigvis kommer de ofte kommer på besøg i Danmark i nogle dage.

Den rigtige beslutning

Milan Makaric bankede i sidste sæson 25 mål i kassen og blev serbisk ligatopscorer, og det fik AaB på banen med en kontrakt til sommeren 2025.

- Jeg tog imod det tilbud, fordi jeg mente, det var den perfekte klub i min videre udvikling som spiller. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning. Niveauet i den danske liga er meget højere, og atmosfæren er bedre, fordi der er flere tilskuere, fastslår angriberen.

Hovedspillet sikrede forleden Milan Makaric årets første scoring. Foto: Lars Pauli

Milan Makaric scorede fire mål i de 16 superligakampe, han spillede for AaB i efteråret.

- Jeg havde gerne set, at jeg havde scoret to-tre stykker mere, men jeg er egentlig okay tilfreds, når man tænker på, at det var mit første halve år i en ny klub og et nyt land.

Forbedring på alle punkter

Han understreger, at han er taknemmelig for den chance, han med skiftet til AaB har fået i sin karriere.

- Fansene har bakket helt utrolig flot op om både mig og holdet. Det motiverer mig til at gøre det endnu bedre i forårssæsonen. Jeg har fokus på at forbedre mig på alle punkter, og jeg føler slet ikke, at jeg har vist mig frem fra min bedste side endnu.

- På holdets vegne glæder jeg mig samtidig til i det næste halve år at jagte en kvalifikation til europæisk fodbold, for det mener jeg absolut, skal være muligt, tilføjer han.

Milan Makaric satte ikke mange fødder rigtigt i AaB’s første kamp under træningslejren på Malta, men i fredagens andet opgør steg han op og headede et frisparksindlæg i nettet og sikrede holdet 2-2 mod Tirol.

- Det var en vigtig scoring for mig, men det var også et perfekt indlæg fra Aleksandar (Trajkovski, red.), siger Milan Makric med et smil.

