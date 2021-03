AaB-angriber har kæmpet sig tilbage i startopstillingen, selv om han er på vej væk

FODBOLD:For første gang i forårssæsonen var Tom van Weert mandag med i startopstillingen hos AaB, og det blev også første gang i 2021, at den nordjyske superligaklub vandt, da SønderjyskE blev slået med 0-1.

Tim Prica og Martin Samuelsen har ellers været foretrukket på pladsen helt i front i de første kampe, men efter onsdagens 1-2-nederlag i Horsens havde cheftræner Martí Cifuentes valgt at ryste posen godt og grundigt, og det kom Tom van Weert til gavn.

- Jeg ved godt, at træneren begynder at kigge på nogle andre spillere, når det ikke går godt, så på den måde var det ikke den store overraskelse, at jeg fik chancen. Efter nederlaget i Horsens skulle vi vinde den her kamp, og det var måske en kamp for en erfaren spiller som mig, siger 30-årige Tom van Weert.

Han er røget bagud i AaB's angrebshierarki, fordi han næppe har nogen fremtid i klubben, når hans kontrakt udløber til sommer.

- Vi havde nogle snakke i vinter om, at det var sådan, fordi min kontrakt udløb, og sportschefen var jo også ude at snakke om andre angribere. Men lige nu drejer det sig ikke om mig og min situation. Jeg har fuldt fokus på holdet, og i dag skal vi glæde os over, at vi vandt, siger Tom van Weert.

Han slår fast, at hans motivation ikke er påvirket af, at hans rolle i AaB er blevet væsentlig mindre i 2021.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske efter sommer, for det har vi ikke snakket om, men jeg vil gøre alt for, at AaB får så gode resultater som muligt. Jeg vil give alt for holdet og klubben, for den fortjener ikke at ligge nummer 10 i Superligaen.

- Det er heller ikke godt for mig som en spiller, der snart står uden kontrakt, hvis jeg sidder på bænken for et hold, der ligger nummer 10. Det er win-win, hvis vi vinder, og jeg spiller kampe, så det er mit fokus, siger Tom van Weert.