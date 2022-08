AaB-angriber i ulykke - ude på ubestemt tid

FODBOLD:AaB-spilleren Kasper Høgh har ved en ulykke pådraget sig en kraftig hovedskade og må holde sig fra fodboldbanen i en længere periode.

Det oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Den 21-årige angriber fik hovedskaden ved en ulykke i privat sammenhæng, oplyser AaB.

- Vi er ærgerlige over at måtte undvære Kasper Høghs bidrag til truppen, men allervigtigst er naturligvis Kaspers helbred og velbefindende, hvorfor et comeback ikke bliver forhastet, siger AaB’s sportschef Inge André Olsen.

AaB vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere deltaljer om ulykken og kan p.t. ikke sige, hvor længe Kasper Høgh er ude.

Kasper Høgh står indtil videre noteret for tre scoringer i 17 officielle kampe for AaB.