AaB-angriber kæmper for resultater

FODBOLD: Selvom AaB’s 23-årige angriber, Pavol Safranko, er blevet kåret til kampens spiller af publikum og fans tre gange over de tre måneder i trøjen, så er den store forskel i superligaholdets offensiv udeblevet.

Et enkelt mål i superligaen og et i DBU Pokalen er hvad, det er blevet til for den slovakiske angriber, som har spillet ni kampe med aalborgenserne.

- Jeg er utilfreds, fordi jeg kun har scoret to mål indtil nu. Man forventer mere af angrebsspillere, så jeg arbejder hårdt for at blive bedre til at hjælpe mit hold, siger slovakken, der oplever, at de manglende resultater kan motivere ham til at arbejde hårdere.

- Nogle gange sker der noget magisk, når angribere har scoret en masse mål i streg, men lige nu er jeg bare i processen, og det handler om at arbejde hårdt og bruge min utilfredshed over resultaterne til at skabe mere udvikling, siger han.

Han oplever dog, at det nogle gange er hans iver efter at gøre det godt, der spænder ben for målscoringerne.

- Nogle gange vil jeg gerne være over det hele for at hjælpe alle, og så ender jeg med at mangle 2-3 centimeter for at kunne score mål, men jeg vil kæmpe for at blive bedre til at være på de rigtige steder, siger Safranko, som gerne bliver længere til træning for at forbedre sin teknik.

Han tror på, at holdet kan kæmpe sig til en plads i mesterskabsspillet.

- Vi skal blive bedre, og det tror jeg vi kan, for vi har gode spillere, og vi kan skabe noget godt sammen, så jeg tror vi kan nå topseks, siger han.