AaB-angriber meldes klar: - Han har gjort et godt indtryk

FODBOLD:Han startede som fyr og flamme i AaB, da han i foråret scorede tre mål i sine første fire superligakampe i den bolsjestribede trøje. Siden er det blevet til en anonym tilværelse i klubben for 21-årige Kasper Høgh.

Nu kan angriberen dog få chancen for at bevise sig på ny i Aalborg. Han er nemlig tilbage efter lang tids skadespause.

- Han er spilklar. Han har fået OK til at spille, og så må vi se derfra. Han er aktuel, så vi får se, hvornår han kan komme i kamp, siger cheftræner Erik Hamrén.

Kasper Høgh spillede senest en superligakamp 14. august, hvor han blev skiftet ind med ti minutter igen mod FC Nordsjælland. Kort derefter pådrog han sig en hovedskade i privat regi, som han siden har kæmpet sig tilbage fra.

Nu har den tidligere Hobro- og Randers-angriber trænet fuldt med i længere tid og kan således bejle til en plads på superligamandskabet. På træningsbanen har han desuden gjort sig bemærket.

- Kasper ser god ud. Han har gjort et godt indtryk på mig til træning - ikke bare i forhold til fodbold. Han kommer med noget energi til holdet, og du kan se, at han elsker at spille fodbold. Energien er positiv, og han har gjort et godt indtryk, siger cheftræneren.

I angrebet kæmper han primært om spilletid med Marco Ramkilde, Anosike Ementa, Milan Makaric, Oliver Ross og Younes Bakiz. Ramkilde har nu scoret i to kampe i streg for AaB, mens Milan Makaric endnu ikke har fået spilletid under Erik Hamrén og kun har været i kamptruppen én gang.

Kasper Høgh ønskede ikke at stille op til interview ved fredagens træningspas.