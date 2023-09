AaB-angriber tror på pokalfinale: - Vi tager én kamp ad gangen

Søndag havde AaB sidste træning inden tirsdagens pokalopgør mod FC Fredericia, og her havde Tim Prica snøret støvlerne, for det kan meget vel blive svenskerens chance for at komme tilbage i varmen.

Den 21-årige angriber startede ellers sæsonen fornuftigt - efter at have tilbragt halvanden sæson på udlån hos østrigske WSG Tirol. Han vendte tilbage til AaB med fornyet energi i sæsonoptakten og startede også inde i 1. divisions-premieren mod B93.

Men siden er den unge svensker gledet ud af Oscar Hiljemarks startellever, hvor Nicklas Helenius har været foretrukket, og senest var Oliver Ross foretrukket som spidsangriber mod HB Køge.

Tim Prica sætter her Pedro Ferreira af i en træningsøvelse. Foto: Bente Poder

- Det er altid trænerens opgave at stille med det hold, han synes passer bedst til kampene. Selvfølgelig vil jeg altid gerne spille, men vi vinder kampe, og vi har stadig ikke tabt. Jeg skal bare blive ved med at træne godt, og jeg står stadig med en god og positiv følelse, siger Tim Prica.

Første pokaltest for AaB

Siden kampen mod Hillerød i slutningen af august har Prica kun fået ganske få minutter i 1. division. Til gengæld har angriberen fået en del spilletid i pokalturneringen, og han håber på at tilføje endnu flere, når AaB tirsdag aften møder FC Fredericia på Aalborg Portland Park.

Det er et hold som AaB slog med cifrene 4-0 tidligere på sæsonen - dog uden at være så overlegne, som cifrene kunne antyde.

- Vi vinder kampe, og det er det, som fodbold handler om. Selvfølgelig vil vi gerne have, at det også ser godt ud, men i sidste ende er det vigtigste, at vi vinder, siger Tim Prica.

AaB's første to runder i pokalen var mod hold fra henholdsvis Jyllands- og Danmarksserien. Tirsdagens kamp bliver en større test for nordjydernes tophold, der møder NordicBet Ligaens nummer tre. Det bliver spændende at se, hvordan Oscar Hiljemark vil angribe sæsonens første reelle pokaltest.

Tim Prica har spillet otte kampe og scoret fem pokalmål i denne sæson. Foto: Bente Poder

- Lige nu er hver kamp en finale for os, og vi skal bare vinde. Jeg glæder mig altid til kampene og specielt tirsdag, da det er på hjemmebane. Det bliver en svær kamp, men vi glæder os virkelig meget, fortæller han om 1/16-finalen.

Sigter efter finalen

Den svenske angriber er et godt bud på en starter, for han har scoret fem mål i de første to pokalkampe. Uanset om han starter inde tirsdagens pokalkamp eller ej, så er der ingen tvivl om, at han er sulten efter både mål og minutter i benene.

Tim Prica har fortsat ikke formået at få hul på bylden i 1. division, men det er ikke noget, som han giver udtryk for at være specielt bekymret over.

- Oscar og trænerstaben hjælper mig med at finpudse tingene. Jeg vil altid gerne score og hjælpe holdet på den måde, og jeg føler, jeg har det, der skal til for at score flere mål. Jeg arbejder hårdt hver dag.

Tim Prica havde snøret målstøvlerne til AaB's sidste træning inden pokalkampen mod FC Fredericia. Foto: Bente Poder

Sidste sæson nåede AaB hele vejen til finalen i Oddset Pokalen, og det er noget, som holdet sigter efter at opnå igen, også selvom de nu spiller i den næstbedste række.

- Selvfølgelig sigter vi efter finalen, men som sagt tager vi én kamp ad gangen, lyder det fra Tim Prica.

Tirsdagens 1/16-finale mod FC Fredericia på Aalborg Portland Park starter klokken 18.00. Du kan følge kampen i livebloggen på nordjyske.dk.